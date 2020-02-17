Экономика
RT на русскомСчётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Счетная палата проанализирует передачу Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил РИА Новости аудитор контрольного ведомства Алексей Саватюгин.РИА Новости01:29
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