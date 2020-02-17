с чего всё началось

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Экономика Кредиты для тех, кто получает серые зарплаты, станут недоступны Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.

Экономика В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.

Политика Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.

Происшествия Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере 1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.

Экономика Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.

Интернет Google закроет станции бесплатного Wi-Fi по всему миру Google до конца текущего года закроет программу Google Station, в рамках которой компания предоставляла бесплатный Wi-Fi в общественных местах в развивающихся странах, пишет Techcrunch.