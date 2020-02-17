с чего всё началось

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Происшествия «Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице Житель Краснодарского края Дмитрий Бакшеев, осужденный на 12 лет и два месяца строгого режима за убийство, умер в больнице в колонии Ростова-на-Дону, передает "Интерфакс".

Происшествия Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.

Происшествия В Санкт-Петербурге начались поиски 8-летней девочки Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга проводится полицейская проверка по факту исчезновения 8-летней девочки, которая утром 17 февраля ушла из дома и не вернулась.

Экономика Акции ТГК-2 показали рост 70% на Мосбирже Акции ТГК-2 резко выросли в ходе торгов на Московской бирже. Пикового значения в 70%, до 0,007725 руб за акцию, рост достигал в 17:20.

Технологии Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7 В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.

Общество Все петербургские соратники Миллера покинули правление Газпрома Команда, которая пришла в "Газпром" с главой компании Алексеем Миллером в 2001 году из деловой и административной элиты Санкт-Петербурга, полностью отошла от оперативного руководства концерном.

Общество Мальта планирует ужесточить правила выдачи «золотых паспортов» Правительство Мальты обсуждает ужесточение условий выдачи «золотых паспортов» в обмен на инвестиции, сообщил секретарь по вопросам гражданства Алекс Мускат в интервью газете The Times of Malta.

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Происшествия Задержанные в Ленобласти полицейские работали в Кузьмолово Как стало известно «Форпосту» в понедельник, 17 февраля, в посёлке Кузьмолово руководство местного отделения полиции задержали в полном составе.

Здоровье Онкобольные пожаловались на трудности с получением инвалидности Новый регламент Минздрава РФ по установлению инвалидности для онкобольных пациентов вызвал беспокойство активистов, которые считают, что новые нормы усложнят процесс получения лекарств и инвалидности.