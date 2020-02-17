с чего всё началось

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Политика Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта «Миротворец» Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за подписание плана по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщается на сайте.

Здоровье Онкобольные пожаловались на трудности с получением инвалидности Новый регламент Минздрава РФ по установлению инвалидности для онкобольных пациентов вызвал беспокойство активистов, которые считают, что новые нормы усложнят процесс получения лекарств и инвалидности.

Авто Электромотоциклы Aurus появятся в 2022-2023 годах Марка Aurus в ближайшие годы начнет производство мотоциклов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Гаджеты Дешевле чем на Intel: выяснились дата выхода и цены игровых ноутбуков на Ryzen 4000 Самым доступным ноутбуком из перечисленных магазином стала модель ASUS TUF Gaming FA506II-HN195T, построенная на процессоре Ryzen 5 4600H и оснащённая видеокартой GeForce GTX 1650, твердотельным накопителем на 512 Гбайт и 16 Гбайт оперативной памяти.

Происшествия Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.

Наука Дело не в морщинах У парадокса незадачливого лаборанта есть очевидное решение: давайте измерять не абсолютное состояние человека — постарел или не постарел — а скорость, с которой он движется из одного состояния в другое, то есть темпы старения.

Армия и оружие Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

Происшествия Первая россиянка заразилась коронавирусом На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.

Происшествия Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая Тульские медики госпитализировали двух китайских сотрудников завода Haval, недавно вернувшихся с родины, следует из комментария министерства здравоохранения Тульской области.

Политика Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.

Шоу-бизнес Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.

Армия и оружие Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб "Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.

Общество Мальта планирует ужесточить правила выдачи «золотых паспортов» Правительство Мальты обсуждает ужесточение условий выдачи «золотых паспортов» в обмен на инвестиции, сообщил секретарь по вопросам гражданства Алекс Мускат в интервью газете The Times of Malta.