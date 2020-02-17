с чего всё началось

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Общество Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.

Политика Глава МИД Украины хочет обсудить с генсеком ООН миротворцев в Донбассе Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во время визита в США намерен обсудить с генсеком ООН Антониу Гутеррешем вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс.

Происшествия На Сахалине сотрудников ДПС задержали за взятки Выявлены факты злоупотребления должностными полномочиями ряда инспекторов ГИБДД, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

Общество «Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера В феврале 2019 г. «Газпром» объявил об отставке двух ключевых заместителей Миллера – Валерия Голубева, курировавшего внутренний рынок, и Александра Медведева, отвечавшего за работу на внешних рынках.

Экономика Коронавирус повлияет более чем на 5 млн компаний по всему миру По оценке Dun & Bradstreet, по меньшей мере 51 тыс. иностранных компаний, в том числе 163 компании из списка Fortune 1000, имеют одного или более прямого поставщика или поставщика первого уровня в затронутых коронавирусом провинциях.

Политика Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией Если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Происшествия Первая россиянка заразилась коронавирусом На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.

Происшествия Двух китайских студентов госпитализировали из МГУ с признаками ОРВИ «В ходе ежедневных плановых медицинских осмотров двух студентов из Китая с температурой 37,3 и признаками ОРВИ госпитализировали из главного здания МГУ», – сообщили в пресс-службе.

Политика МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Авто В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.