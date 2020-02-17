Экономика
Южный ФедеральныйПродажа акций Сбербанка правительству будет проверена счетной палатой
Саватюгин имеет непосредственное отношение по распределению денежных средств ФНБ, и обязан выяснить всю суть покупки правительством акций. Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что покупка пакета акций будет проходить в несколько этапов.
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с чего всё началось
Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.РИА Новостивчера в 01:29
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В Счетной палате проанализируют передачу акций Сбербанка правительству
Московский Комсомолецвчера в 15:26
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