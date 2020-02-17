Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйПродажа акций Сбербанка правительству будет проверена счетной палатой

Саватюгин имеет непосредственное отношение по распределению денежных средств ФНБ, и обязан выяснить всю суть покупки правительством акций. Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что покупка пакета акций будет проходить в несколько этапов.
Читать в источнике
Комментировать202
с чего всё началось

Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.
РИА Новостивчера в 01:29

Подробнее о событии

В Счетной палате проанализируют передачу акций Сбербанка правительству

Московский Комсомолецвчера в 15:26

Счетная палата проверит траты правительства на акции Сбербанка

Телеканал 360°вчера в 02:22

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

РБКвчера в 08:38

Продажу Сбербанка проверят

Lenta.ruвчера в 05:57

В чём смысл продажи государственного Сбербанка государству

Life.ruвчера в 04:00

Счётная палата просит объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

News.ruвчера в 09:40

Счетная палата РФ проверит передачу пакета акций Сбербанка за счет средств ФНБ

ПРАЙМвчера в 01:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:08, Ашберн
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия вчера в 09:20
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
РБК вчера в 05:48
Общество

От коронавируса умер главврач больницы в Ухане

Znak.com 00:44
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Экономика

В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
РБК вчера в 02:17
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

РИА Новости вчера в 21:37
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Футбол

Дзюба опубликовал фото со Слуцким

Газета.Ru вчера в 22:12
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Армия и оружие

Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана

Будто бы была нанесена серия ударов, в результате которой боевики лишились «23 танков, 50 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, 18 установок РСЗО, более 20 военных грузовиков и двух складов».
Свободная Пресса 00:09
Политика

Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

В Ленобласти двух полицейских подозревают в получении взятки

Отмечается, что на основании материалов, подготовленных сотрудниками Управления собственной безопасности Главка, СУСК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки".
РИА Новости вчера в 13:32
Политика

СМИ: В районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

Отмечается, что рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».
RT на русском вчера в 18:55
Технологии

Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
Astera вчера в 11:51
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Гаджеты

Okko выпустил приставку для телевизора

Lenta.ru вчера в 23:32
Общество

Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019.
Известия 00:37
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Общество

В Китае заявили, что пик эпидемии придется на февраль

"Согласно имеющейся математической модели и действующим мерам правительства, пиковое значение может быть достигнуто во второй или третьей декаде февраля", - приводит его слова во вторник Центральное телевидение Китая.
ТАСС вчера в 20:15
Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Российская газета 00:00
Футбол

Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей

Напомним, Фернандеш защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2019 год.
Vprognoze.ru вчера в 17:00
Авто

Дизайн нового кроссовера Kia Sorento полностью рассекречен

Дизайн нового Sorento, ставший как никогда более «зрелым», стильным и привлекательным, разработан в тесном сотрудничестве трех дизайн-студий KIA в Южной Корее, Европе и Северной Америке.
Автоновости дня 16 февраля в 22:18
Авто

Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать

Автомобильные эксперты Российской газеты проанализировали модели, которые предлагаются на российском вторичном рынке, и рассказали, какой пробег должен насторожить покупателей.
Вечерний курьер вчера в 01:35
Здоровье

В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту

В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Российская газета 00:31
Происшествия

Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Челябинск Сегодня 00:35
ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
RT на русском вчера в 20:04
Политика

Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность

В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Взгляд.ру вчера в 07:21
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета 16 февраля в 20:27
Экономика

ЦБ разработал новые основания для блокировки счетов

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов.
BFM.ru 16 февраля в 23:09
Армия и оружие

Стрельбу из новых «Градов» показали на видео

Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Lenta.ru вчера в 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное