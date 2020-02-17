с чего всё началось

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Происшествия Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.

Политика Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.

Авто Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7 Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.

Происшествия Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.

Общество Телеведущий Дибров пока останется в больнице Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.

Футбол Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей Решение суда было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.

Общество Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкульта Мазо Высший земельный суд Вены не удовлетворил жалобу защиты бывшего чиновника Минкульта России Бориса Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в Россию.

Политика Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков в киевском районе Конча-Заспе, если те будут мешать их возвращению.

Общество Польские шахтеры перекрыли железную дорогу В блокаде железной дороги участвуют шахтеры 13 крупнейших профсоюзов страны таких как: «Солидарность», профсоюз горняков, «Кадры» или «Август 80».

Экономика В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15% Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

Общество Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.

Общество Составлен образ типичных жителей российских городов Специалисты компании «AliExpress Россия» составили образ типичных жителей российских городов, проанализировав 550 миллионов поисковых запросов на торговой площадке.