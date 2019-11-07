Экономика

Life.ruLife.ruСчётная палата сообщила о рекордно низком исполнении бюджета

По данным регулятора, текущий уровень исполнения бюджета является самым низким за последние девять лет, когда в среднем этот показатель составлял от 64,2 до 69,7%.
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Life.ruвчера в 20:28

Счетная палата раскритиковала исполнение бюджета РФ

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Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
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Российская газета 07:29
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«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова

"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
Реальное время вчера в 10:04
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Глава ФСБ России Александр Бортников обеспокоен возвращением в Россию родственников боевиков из стран Ближнего Востока.
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