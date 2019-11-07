Экономика
Life.ruСчётная палата сообщила о рекордно низком исполнении бюджета
По данным регулятора, текущий уровень исполнения бюджета является самым низким за последние девять лет, когда в среднем этот показатель составлял от 64,2 до 69,7%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 16:00
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия
Экс-мэр Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях
Бывший глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:05
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Технологии
МегаФон представил приложение для управления виртуальной АТС
МегаФон первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС» (6+).
Пенза-Пресс 07:34
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС вчера в 22:56
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Происшествия
В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов
В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
Российская газета 07:29
Хоккей
«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
Реальное время вчера в 10:04
Политика
Глава ФСБ предупредил о возвращении в Россию родственников боевиков
Глава ФСБ России Александр Бортников обеспокоен возвращением в Россию родственников боевиков из стран Ближнего Востока.
Lenta.ru 03:36
Общество
Коммунисты Кинешмы отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции
Сегодня, 7 ноября, коммунисты Кинешмы отметили 102-ю годовщину Октября.
Кинешемец.RU 05:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о пережитом насилии
Бузова не стала уточнять, кто именно проявлял по отношению к ней домашнее насилие.
Российская газета вчера в 04:50
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Финансы
Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов.
РБК 06:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Происшествия
Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях
Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Общество
Верховный суд вернул сроки давности налоговым преступлениям
Налоговым преступлениям в России вернули сроки давности.
Бизнес.Ру 05:26
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика родила третьего ребенка
Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru 05:00
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Политика
Минобороны поспорило с Поклонской из-за расстрела солдат в Забайкалье
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что замалчивать и скрывать проблемы российской армии, которые могли привести к трагедии в Забайкалье, где солдат расстрелял восьмерых сослуживцев, недопустим, сообщает «Свободная пресса».
Национальная служба новостей 04:48
Фигурное катание
Щербакова исполнила четверной лутц в каскаде перед Гран-при Китая
Российская фигуристка Анна Щербакова на тренировке перед Гран-при Китая исполнила каскад четверной лутц+троной тулуп.
Pravda.Ru 03:59
Хоккей
Хоккейная сборная России сыграет в первом матче Кубка Карьяла
В четверг, 7 ноября, сборная России по хоккею сыграет свой первый матч на Кубке Карьяла.
Невские Новости 00:37
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Экономика
Сбербанк назвал свою долю в совместном предприятии с Mail.ru Group
Доля Сбербанка в совместном предприятии (СП) с Mail.ru (MRG) будет чуть меньше 50%.
Ведомости 07:03
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10