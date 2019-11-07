Экономика

Life.ruLife.ruСчётная палата сообщила о рекордно низком исполнении бюджета

По данным регулятора, текущий уровень исполнения бюджета является самым низким за последние девять лет, когда в среднем этот показатель составлял от 64,2 до 69,7%.
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