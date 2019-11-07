Экономика
Life.ruСчётная палата сообщила о рекордно низком исполнении бюджета
По данным регулятора, текущий уровень исполнения бюджета является самым низким за последние девять лет, когда в среднем этот показатель составлял от 64,2 до 69,7%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 16:00
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Авто
Mitsubishi анонсировал тизером обновленные Mirage и Attrage
Tvoe-avto.com 04:54
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Наука
Российские учёные обнаружили связь чёрных дыр с микромиром
Популярная механика 05 ноября в 07:54
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Здоровье
«Альянс врачей» потребовал устранить нарушения в сочинской больнице
Как писал "Кавказский узел", профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" 30 октября обнаружил отсутствие лекарств и медицинского оборудования в больнице Сочи при проведении профсоюзной проверки.
Кавказский узел 05 ноября в 23:59
Культура
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Футбол
Гильерме рассказал об ошибке в матче с «Ювентусом»
Голкипер «Локомотива» Гильерме объяснил свою ошибку в домашнем матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» в Москве (1:2). На 4-й минуте голкипер выронил мяч между ногами после удара со штрафного Криштиану Роналду, после чего его внес в ворота Аарон Рэмси — и гости открыли счет.
Спорт-Экспресс 12:14
Футбол
Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины
Pravda.Ru вчера в 06:12
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Спорт
Зеппельт: Россию отстранят от Олимпиады из-за отягчающих обстоятельств
Журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что в расследовании против России открылись новые "отягчающие обстоятельства".
Pravda.Ru 08:28
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Политика
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Политика
Ляшко подрался с депутатом от партии Зеленского
Ruposters.ru 03:30
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не разделяет мнения о "смерти мозга" альянса, считает, что он остается сильным, а США и Европа продолжают совместными действиями усиливать коллективную оборону.
РИА Новости 11:22
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Компания в четверг объявила, что продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.
РИА Новости 11:19
Здоровье
Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств
Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
Evo-rus.com 06:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Транспорт
Строительство трассы Таврида в Крыму выполнено на 81 %
Строительство трассы «Таврида» в Республике Крым выполнено на 81 %.
Dorinfo.ru 09:21
Политика
МИД Украины направил ноту протеста России из-за гумпомощи в Донбасс
МИД Украины направил России ноту протеста в связи с доставкой 7 ноября 90-го конвоя с партией гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
RT на русском 11:46
Футбол
«Манчестер Сити» перенес профиль защитника Уокера в раздел вратарей
«Манчестер Сити» в твиттере пошутил о выходе защитника Кайла Уокера на позицию вратаря в матче Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). Клуб опубликовал видео, в котором профиль Уокера на сайте «горожан» перенесли из раздела защитников в раздел вратарей.
Бомбардир.ру 05:23
Армия и оружие
РФ и САР призвали мировое сообщество обязать США вывести свои войска
Россия и Сирия выступили с призывом к мировому сообществу обязать Соединенные Штаты вывести своих солдат из САР и освободить незаконно оккупированные территории.
УтроNews 09:50
Происшествия
В Хакасии начальника пожарной части заподозрили в поджогах
В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя села Балыкса, которого подозревают в умышленном поджоге нескольких домов.
Российская газета 06:19
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками.
РБК 09:17