Экономика

Life.ruLife.ruСчётная палата сообщила о рекордно низком исполнении бюджета

По данным регулятора, текущий уровень исполнения бюджета является самым низким за последние девять лет, когда в среднем этот показатель составлял от 64,2 до 69,7%.
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СП отмечает низкое исполнение расходов на субсидии медработникам до 50 лет в селах

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Российская газетавчера в 16:01

Нацпроекты освоили лишь половину денег

Независимая газета11:49

Расходы бюджета на нацпроекты России за девять месяцев составили только 52%

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Счётная палата сообщила о рекордно низком исполнении бюджета

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Счетная палата РФ прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета к концу года

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Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей

Будущее России. Национальные проектывчера в 16:00
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Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с мужем в своем Instagram

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Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
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Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».
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Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
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Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

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Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
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Путин рассказал о главном предназначении уникального оружия России

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Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
Коммерсантъ 11:20
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Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
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Экс-замдиректора «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

Бывший первый заместитель директора "Росгеологии" Руслан Горринг признался в мошенничестве, он предстанет перед судом.
РЕН ТВ 05:45
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Отец музыканта Децла Александр Толмацкий положительно оценил документальный фильм Романа Супера о сыне, сообщает РБК.
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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 14:50
Финансы

Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ

Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
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Политика

Депутаты обсудят «четырехдневку» на встрече с Медведевым в 2020 году

Депутаты на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым договорились обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе в начале 2020 года.
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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз

Участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка. У Ольги и Дмитрия есть дочь Василиса, которая вместе с ними находится на реалити-шоу.
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Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
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Снимки Большого Магеланового облака поразят воображение

NASA опубликовало новые снимки карликовой галактики, известной как Большое Магеланово облако (БМО).
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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Американский актер Кристиан Бейл за несколько месяцев сбросил 18 кг ради роли британского автогонщика Кена Майлза в фильме «Ford против Ferrari» режиссера Джеймса Мэнголда.
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Российские военные самолеты провели воздушное патрулирование в Сирии

Глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил, что военная полиция РФ продолжает выполнять патрулирование обозначенных территорий, а также воздушное патрулирование 7 ноября выполнила военная авиация.
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Неизвестные едва не сорвали спектакль в Театре на Малой Бронной

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Минобороны РФ модернизирует три малых ракетных корабля

Три малых ракетных корабля (МРК) проекта 1234 могут быть модернизированы.
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Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

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Как работают Яндекс.Новости?
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