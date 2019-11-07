Экономика
РосбалтСчетная палата раскритиковала исполнение бюджета РФ
Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.
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СП отмечает низкое исполнение расходов на субсидии медработникам до 50 лет в селах
ТАСС06 ноября в 16:52
Минкомсвязи: специфика нацпрограммы «Цифровая экономика» влияет на темпы освоения средств
Будущее России. Национальные проекты03:02
Счетная палата РФ прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета к концу года
ПРАЙМ06 ноября в 16:15
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Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют на этапе Гран-при в Китае
Российская газета 05:13
Происшествия
Нижегородский таксист избил пассажира до смерти
Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Армия и оружие
Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского
ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Ореанда-Новости 02:51
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Кино
Стивен Кинг оценил фильм «Доктор Сон», снятый по его книге
Американский писатель Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях о фильме «Доктор Сон», снятом по его книге.
News.ru вчера в 02:55
Политика
Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия
Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Здоровье
Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне
Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».
Комсомольская правда вчера в 14:47
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Общество
Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Политика
Макрон назвал три сценария для развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.
Евразия Daily вчера в 16:37
Общество
Польша оштрафовала по делу о «Северном потоке - 2» одного из инвесторов проекта
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, одного из инвесторов проекта "Северный поток - 2", на 172 млн злот (€40,3 млн) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.
ТАСС 05:03
Единоборства
Появилось видео с гуляющим по улице пьяным Александром Емельяненко
В Сети был размещен видеоролик, на котором можно увидеть мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии и очень похожего на российского бойца Александра Емельяненко.
Discover24 01:29
Общество
Васильева сообщила о нехватке в школах молодых учителей
В России 23 процента учителей являются пенсионерами, а 19 процентов — людьми предпенсионного возраста, лишь 5,9 процента педагогов в школах страны младше 29 лет, заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева.
Парламентская газета 04:50
Политика
Кремль прокомментировал сокращение числа врачей в России
В нацпроектах есть меры, которые направлены на повышение привлекательности работы врача, поведал представитель Кремля.
Московский Комсомолец 05:12
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР по футболу Анатолий Крутиков скончался в возрасте 86 лет.
МК-Спорт 04:55
Наука
Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении
ToDay News Ufa 06 ноября в 13:57
Общество
Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной
Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Общество
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
RT на русском 04:32
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 06 ноября в 08:43
Происшествия
Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке
Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Гаджеты
Обновляйтесь. Apple исправила раздражающую ошибку в iPhone
Вскоре после появления жалоб в Apple выпустили бета-версию iOS и iPadOS 13.3, в которой досадная ошибка была исправлена.
Российская газета 05:00
Общество
Власти Кипра намерены проверить около 2 тысяч «золотых паспортов»
Как передает его слова местное издание Philnews, аудиторам предстоит проверить еще около 2 тыс. иностранных инвесторов и членов их семей, получивших гражданство Кипра до 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Политика
«Нафтогаз» отказался урегулировать судебные споры с Газпромом
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко фактически отказал России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт с Газпромом на фоне судебных разбирательств.
Взгляд.ру 04:12
Теннис
Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе
Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
GoTennis.ru 02:07
Кино
Первые фото Анджелины Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»
Съемки начались этой осенью, премьера в России назначена на 4 ноября 2020-го, и теперь мы знаем, что 44-летняя актриса появится на экранах с длинными светлыми волосами и в золотом облегающем костюме — то есть, почти в каноничном образе из комиксов Marvel.
Super.ru 03:16
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета вчера в 00:55