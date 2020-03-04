Экономика
ИжевскИнфо.РУСчётная палата усомнилась в планах по снижению уровня бедности в РФ
Аудиторы считают, что влияние мер на снижение уровня бедности россиян может быть переоценено, так как не все меры ориентированы именно на малообеспеченных граждан. Общая стоимость новых социальных инициатив президента оценивается более чем в 4 триллиона рублей до 2024 года.
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с чего всё началось
Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.РБК03 марта в 16:00
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В Счетной палате сомневаются, что инициатив Путина достаточно для сокращения числа бедных
Znak.com03 марта в 21:33
Счетная палата усомнилась в планах правительства о достижении цели в борьбе с бедностью
URA.Ru03 марта в 18:57
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