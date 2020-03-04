Экономика

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУСчётная палата усомнилась в планах по снижению уровня бедности в РФ

Аудиторы считают, что влияние мер на снижение уровня бедности россиян может быть переоценено, так как не все меры ориентированы именно на малообеспеченных граждан. Общая стоимость новых социальных инициатив президента оценивается более чем в 4 триллиона рублей до 2024 года.
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с чего всё началось

Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.
РБК03 марта в 16:00

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Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

Газета.Ruвчера в 06:12

В Счетной палате усомнились в реализации плана по снижению бедности в России

Известиявчера в 02:31

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

Lenta.ruвчера в 01:27

В Счетной палате сомневаются в снижении бедности до 10,8% в 2020 году

ТАССвчера в 01:11

В Счетной палате сомневаются, что инициатив Путина достаточно для сокращения числа бедных

Znak.com03 марта в 21:33

Счетная палата усомнилась в планах правительства о достижении цели в борьбе с бедностью

URA.Ru03 марта в 18:57

Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

РБК03 марта в 16:00
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В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек

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Армия и оружие

МИД оценил планы США испытать гиперзвуковое оружие

Москва пока не видит проблем в планах Вашингтона испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
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Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

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Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
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В Беларуси матчем за Суперкубок сегодня откроется футбольный сезон

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В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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