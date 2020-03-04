Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.

с чего всё началось

Аудиторы считают, что влияние мер на снижение уровня бедности россиян может быть переоценено, так как не все меры ориентированы именно на малообеспеченных граждан. Общая стоимость новых социальных инициатив президента оценивается более чем в 4 триллиона рублей до 2024 года.

Счётная палата усомнилась в планах по снижению уровня бедности в РФ

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