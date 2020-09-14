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Москва, 14 сентября 2020, 08:50 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ допустило в минувшем году 45 нарушений, которые привели к суммарному ущербу в 836,4 млн рублей. Об этом говорится в заключении Счётной палаты. Нарушения чаще всего касались предоставления и использования субсидий.