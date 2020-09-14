Счётная палата выявила нарушения на 836 млн рублей у Минтруда РФ
Москва, 14 сентября 2020, 08:50 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ допустило в минувшем году 45 нарушений, которые привели к суммарному ущербу в 836,4 млн рублей. Об этом говорится в заключении Счётной палаты. Нарушения чаще всего касались предоставления и использования субсидий.В источнике
С чего всё началось
У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
Счетная палата России проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости17:11
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