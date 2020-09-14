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REGNUM
REGNUM

Счётная палата выявила нарушения на 836 млн рублей у Минтруда РФ

Москва, 14 сентября 2020, 08:50 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ допустило в минувшем году 45 нарушений, которые привели к суммарному ущербу в 836,4 млн рублей. Об этом говорится в заключении Счётной палаты. Нарушения чаще всего касались предоставления и использования субсидий.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

Счетная палата России проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости17:11
Подробнее о событии
ТАСС

Счетная палата нашла у Минтруда нарушения на сумму свыше 800 млн рублей

ТАСС18:00
ФедералПресс

Счетная палата нашла у Минтруда нарушений на 836,4 млн рублей

ФедералПресс20:21
Известия

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 млн рублей

Известия20:12
News.ru

Счётная палата нашла нарушения у Минтруда на 800 млн рублей

News.ru18:18
Телеканал 360°

В работе Минтруда нашли нарушения на 800 миллионов рублей

Телеканал 360°20:59
Московский Комсомолец

Счетная палата нашла у Минтруда многомиллионные нарушения

Московский Комсомолец17:54
РИА Новости

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

РИА Новости17:11

Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово
Известиявчера в 11:14
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Сверхсекретным оружием Трампа могут быть ядерные боеголовки W76-2

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о «неслыханном» американском вооружении, аналогов которого якобы не существует ни у России, ни у КНР, вероятнее всего имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых военнослужащие США объявили еще в 2018 году.
Военное деловчера в 03:21
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Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

Правительство Узбекистана договорилось со Швейцарией о возвращении узбекской стороне $131 млн из средств, остающихся с 2012 года на счетах в швейцарских банках дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.
Интерфакс01:39

Актер Долинский дал Ефремову совет о том, как вести себя в тюрьме

Актер Владимир Долинский, который в 1973 году был осужден за незаконные валютные операции, в рамках беседы с журналистами дал совет своему осужденному на восемь лет коллеге Михаилу Ефремову.
Аргументы недели00:17
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Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ruвчера в 16:28
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Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUM01:41
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В Выборге задержан финансист по подозрению в хищении 700 млн рублей

Выборг, Ленинградская область, 14 сентября 2020, 08:45 — REGNUM Председатель комитета финансов администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.
REGNUM01:45
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