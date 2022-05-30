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Сдавшийся в плен командир 36-й бригады Волынский заявил, что ВСУ находились в окружении

Бывший командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский, который сдался в плен с мариупольского завода «Азовсталь», рассказал о последних днях осады комбината.
Lenta.ru
Волынский указал, что ощущался сильный недостаток боеприпасов, воды и продовольствия.
ИА Красная Весна
«Российская Федерация имела превосходство в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках, живой силе. Мы находились в полном окружении, в этом была проблема», — рассказал он.
ФАН
Сергей Волынский приобрел известность после своих попыток выйти на связь с мировыми лидерами прямо из подземелий «Азовстали».
ТК Звезда

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Сдавшийся в плен командир 36-й бригады Волынский заявил, что ВСУ находились в окружении
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