Lenta.ruСдавшийся в плен командир 36-й бригады Волынский заявил, что ВСУ находились в окруженииБывший командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский, который сдался в плен с мариупольского завода «Азовсталь», рассказал о последних днях осады комбината.Lenta.ruВолынский указал, что ощущался сильный недостаток боеприпасов, воды и продовольствия.ИА Красная Весна«Российская Федерация имела превосходство в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках, живой силе. Мы находились в полном окружении, в этом была проблема», — рассказал он.ФАНСергей Волынский приобрел известность после своих попыток выйти на связь с мировыми лидерами прямо из подземелий «Азовстали».ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПолитРоссияИзвестияЯмал-МедиаИА Красная ВеснаГлас НародаНародные новостиiReactorВечерняя МоскваЭкономика сегодняПодробнее о событииСдавшийся в плен командир 36-й бригады Волынский заявил, что ВСУ находились в окруженииИзвестия14:06Волына рассказал о последних днях осады «Азовстали»ТК Звезда12:14Самое цитируемоеКомандир бригады ВСУ Волына рассказал о последних днях на «Азовстали»Взгляд.ру12:53Сдавшийся в плен командир 36-й бригады Волынский заявил, что ВСУ находились в окруженииLenta.ru12:07Сергей Волынский: в последние дни на «Азовстали» не осталось ни еды, ни патроновNews.ru12:20Пленный командир 36-й бригады Волынский заявил, что ВСУ были в окружении на «Азовстали»Газета.Ru12:45Бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ «Волына» рассказал о последних днях осады «Азовстали»Народные новости12:02Показать ещёОценить199Поделиться