Экономика

News.ruNews.ruСдавшим биометрию россиянам хотят увеличить лимит по переводам

Некоторые финансовые организации, в числе которых Сбербанк, ВТБ и ДОМ.РФ, намерены увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении. Нововведение коснётся клиентов, которые сдали биометрические слепки. Об этом сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».
Известиявчера в 17:01

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Сдавших биометрию россиян поощрят в банках

РЕН ТВвчера в 20:42

Сдавшим биометрию россиянам хотят увеличить лимит по переводам

News.ruвчера в 20:32

Банки могут увеличить лимит по переводам для избранных

Накануне.Ruвчера в 20:25

Банки РФ планируют увеличить лимит по онлайн-переводам сдавшим биометрию клиентам – СМИ

Москва 24вчера в 19:37

Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию

Комсомольская правдавчера в 19:31

«Известия»: банки хотят увеличить лимит по переводам для сдавших биометрию клиентов

ТАССвчера в 18:26

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Известиявчера в 17:01
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Музыка

Алиса Вокс назвала причину ухода из группы «Ленинград»

SM News вчера в 14:05
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Политика

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
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Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
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Общество

Мантуров назвал новые сроки начала выпуска российского электромобиля

Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta планируется начать в Тольятти в конце текущего года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК вчера в 21:46
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Происшествия

Директор Парка Горького опроверг драку десантников с росгвардейцами

Газета.Ru вчера в 12:56
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Политика

Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.
Lenta.ru вчера в 21:42
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Происшествия

Антипов анонсировал новое правдивое расследование катастрофы MH17

Антипов отметил, что в ближайшее время представит новые факты о случившемся.
Народные новости вчера в 09:31
3
Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости вчера в 03:31
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно раскрыла имя ребенка

Молодые родители Александра Черно и Иосиф Оганесян назвали имя своего первенца еще до выписки из роддома и опубликовали фотографию новорожденного.
Экономика сегодня вчера в 12:38
4
Общество

Роспотребнадзор допустил смягчение требований к школам из-за COVID-19

В Роспотребнадзоре допустили ослабление требований для школ по антикоронавирусным мерам.
РИА Новости вчера в 15:24
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия вчера в 08:41
4,1K
Наука

Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных

Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета вчера в 17:21
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Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
1,5K
Происшествия

К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные

Военные Восточного округа принимают участие в поисках пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии, с помощью беспилотных летательных аппаратов они обследуют территорию и организуют круглосуточное дежурство для более эффективного поиска воздушного судна и людей.
ТАСС вчера в 22:48
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Экономика

Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия вчера в 00:45
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти

Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС вчера в 10:29
55
Общество

Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП

БИЗНЕС Online 01 августа в 16:54
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Энергетика

Добыча нефти в России в июле снизилась на 16,2%

Добыча нефти и газового конденсата в России в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 16,2%, до 39,63 млн тонн.
ТАСС вчера в 06:42
Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Происшествия

Группа разбора: выясняем, мог ли водитель спасти отчаянного пешехода

В новом выпуске «Группы разбора» мы расскажем, как на практике устанавливают виновность (или невиновность) автомобилиста в таких случаях.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.
РБК вчера в 22:38
Экономика

В РФ яблоки подорожали на 30-45%

В РФ резко подорожали яблоки, стоимость различных сортов изменилась на 30-45%.
Дни24 01 августа в 08:36
664
Общество

В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС вчера в 17:01
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Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США

Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM вчера в 15:29
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
1,3K
Общество

Мантуров рассказал о возможности внедрения 6G в России

Внедрение сетей пятого поколения сопровождается рядом сложностей, в частности тем, что наиболее перспективные и экономически выгодные для игроков рынка частоты 3,4-3,8 ГГц под 5G заняты силовыми ведомствами.
ТАСС вчера в 23:00
Политика

Тимошенко назвала «трагическую ошибку» украинцев

Газета.Ru вчера в 23:38
7
Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
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Общество

В Польше обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

Памятник легендарному советскому маршалу Константину Рокоссовскому стал жертвой польских вандалов.
НТВ 31 июля в 02:19
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