Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».

с чего всё началось

Некоторые финансовые организации, в числе которых Сбербанк, ВТБ и ДОМ.РФ, намерены увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении. Нововведение коснётся клиентов, которые сдали биометрические слепки. Об этом сообщает газета «Известия».

Экономика Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. 3

Общество Мантуров назвал новые сроки начала выпуска российского электромобиля Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta планируется начать в Тольятти в конце текущего года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. 62

Политика Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны» Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения. 286

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Саша Черно раскрыла имя ребенка Молодые родители Александра Черно и Иосиф Оганесян назвали имя своего первенца еще до выписки из роддома и опубликовали фотографию новорожденного. 4

Происшествия К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные Военные Восточного округа принимают участие в поисках пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии, с помощью беспилотных летательных аппаратов они обследуют территорию и организуют круглосуточное дежурство для более эффективного поиска воздушного судна и людей. 24

Энергетика Добыча нефти в России в июле снизилась на 16,2% Добыча нефти и газового конденсата в России в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 16,2%, до 39,63 млн тонн.

Происшествия Группа разбора: выясняем, мог ли водитель спасти отчаянного пешехода В новом выпуске «Группы разбора» мы расскажем, как на практике устанавливают виновность (или невиновность) автомобилиста в таких случаях.

Общество Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.

Космос Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA. 1K

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 1,3K

Общество Мантуров рассказал о возможности внедрения 6G в России Внедрение сетей пятого поколения сопровождается рядом сложностей, в частности тем, что наиболее перспективные и экономически выгодные для игроков рынка частоты 3,4-3,8 ГГц под 5G заняты силовыми ведомствами.

Общество В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово». 100