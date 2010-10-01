Экономика

News.ruNews.ruСдавшим биометрию россиянам хотят увеличить лимит по переводам

Некоторые финансовые организации, в числе которых Сбербанк, ВТБ и ДОМ.РФ, намерены увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении. Нововведение коснётся клиентов, которые сдали биометрические слепки. Об этом сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».
Известиявчера в 17:01

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Выгодные условия в обмен на биометрию? Как мошенники смогут использовать новую технологию в банках

Телеканал 360°05:55

Сдавших биометрию россиян поощрят в банках

РЕН ТВвчера в 20:42

«Известия»: банки хотят увеличить лимит по переводам для сдавших биометрию клиентов

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Москва 24вчера в 19:37

Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию

Комсомольская правдавчера в 19:31

Сдавшим биометрию россиянам хотят увеличить лимит по переводам

News.ruвчера в 20:32

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

Все «Ашаны» в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

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Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
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Происшествия

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

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Происшествия

Спецназ задержал захватившего отделение банка в Киеве мужчину

Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины.
РИА Новости 07:57
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Политика

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
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Общество

Азербайджан отправил Белоруссии танкер с нефтью

Танкер с 85 тыс. тонн нефти 2 августа вышел из порта в Супсе, прибытие в Одессу ожидается 4−5 августа, уточнил он.
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Общество

В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Коммерсантъ 03:10
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия вчера в 08:41
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Общество

В Тюменской области с 4 августа откроются кафе и рестораны

Детские сады откроются в штатном режиме после того, когда будут сняты все ограничения (сейчас в регионе работает более 2 100 дежурных групп, и, отметил тюменский губернатор, ресурсов достаточно).
Российская газета 09:12
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Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
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Религия

Игуменья Среднеуральского монастыря раскрыла причину ухода из обители

Настоятельница Среднеуральского женского монастыря игуменья Варвара (Крыгина) раскрыла причину ухода из монастыря.
Уралинформбюро 09:16
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Шоу-бизнес

Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса

Интерфакс 06:54
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Космос

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
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Экономика

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
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Шоу-бизнес

СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка

Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
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Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
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Общество

В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году

Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
REGNUM 08:13
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Происшествия

На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек

РИА Новости 07:43
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Общество

Режим повышенной готовности в Омске продлят до 18 августа

Стали известны официальные итоги сегодняшнего заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом в областном правительстве — режим повышенной готовности в нашем регионе будет продлён до 18 августа.
НГС55 07:28
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Общество

Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
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Игры

Sony и Microsoft провели не все запланированные на июль презентации

Инсайдеры утверждают, что партнеры по бизнесу компании Sony и Microsoft значительно отстают от графика презентаций нового игрового контента.
Goroday.ru 07:03
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Здоровье

Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом

Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна 01 августа в 04:33
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Футбол

Футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным

Красно-белые стали не единственными, кто предложил Александру контракт.
CT news 06:26
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Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

RT на русском 01:39
Футбол

Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»

RT на русском 07:34
Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
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Экономика

Повышены лимиты, повышены налоговые ставки для УСН с 2021 года

С 1 января 2021 года после превышения лимита до доходам в 150 млн рублей, и, или лимита по численности персонала в 100 человек, компания не теряет право на применение упрощенной системы налогообложения.
Бухгалтерия.ру 01 августа в 03:47
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Общество

В Петербурге хотят ужесточить правила парковки во дворах и у зданий

В Северной столице планируют ввести штрафы за перегораживание внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, проходов к зданиям и входов в них.
Peterburg2.ru 08:37
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