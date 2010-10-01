Экономика

News.ruNews.ruСдавшим биометрию россиянам хотят увеличить лимит по переводам

Некоторые финансовые организации, в числе которых Сбербанк, ВТБ и ДОМ.РФ, намерены увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении. Нововведение коснётся клиентов, которые сдали биометрические слепки. Об этом сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».
Известиявчера в 17:01

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Банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам – СМИ

Москва 24вчера в 19:37

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News.ruвчера в 20:32

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BIS Journal09:22

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ТАССвчера в 18:26

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Известиявчера в 17:01
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Народные новости 31 июля в 14:04
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Армия и оружие

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