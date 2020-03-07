Общество
РИА НовостиСделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Президент России Владимир Путин в пятницу находился с рабочим визитом в Иваново. Когда глава государства общался с горожанами, девушка в толпе попросила Путина взять ее замуж.
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с чего всё началось
Позже на встрече с представителями общественности президент отметил, что девушка, сделавшая ему предложение, станет известна теперь на всю страну. Жительница Иваново рассказала РИА Новости, что ее зовут Юлия Шилова, она работает актрисой детского театра, ей 28 лет и она не замужем.РИА Новости00:07
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«Он мне давно нравился»: жительница Иванова рассказала, почему хочет замуж за Путина
КП - Ярославльвчера в 12:28
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