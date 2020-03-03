Энергетика
РБКСделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие
В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года. На протяжении более трех лет она позволяла удерживать цены на уровне $50 за баррель и выше.
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