Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНовак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров стран ОПЕК+ в Вене сообщил, что был подписан документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии. При этом добыча нефти без ограничения может увеличиться с 1 апреля.
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Новак: России и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии

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