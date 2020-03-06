Энергетика
КоммерсантъНовак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи
Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров стран ОПЕК+ в Вене сообщил, что был подписан документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии. При этом добыча нефти без ограничения может увеличиться с 1 апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Комментарии
Футбол
В Нидерландах опробуют новые футбольные правила
Издание «AD» сообщает об изменениях футбольных правил в рамках молодёжных лиг Нидерландов.
Армия и оружие
Эрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу
Соглашение по нормализации ситуации в сирийской провинции Идлиб, заключенное в Москве накануне, принесет Анкаре пользу.
Политика
Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Общество
Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел
«Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции», — приводит её слова оперативный штаб.
Здоровье
Онкологов в регионах обяжут перепроверять диагнозы детей в Москве
Направлять биоматериалы в Москву на перепроверку можно, «но вся логистика и процедура оплачивается либо родителями детей, либо нашими совместными усилиями с региональными организациями ОМС», пояснил замдиректора НМИЦ Алексей Масчан.
Футбол
Воронежское правительство выкупит стадион «Труд»
Общество
Следствие объяснило блокировку счетов Навального тем, что он сторонник «штаба Навального»
Согласно документам, счета были заблокированы из-за того, что Навальный и его родственники являются сторонниками «штаба Навального» и могут быть причастны «к легализации денежных средств, приобретенных преступных путем».
Футбол
Роналдиньо арестован в Парагвае
Ранее NEWS.ru писал о том, что чемпион мира по футболу, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо игнорирует налоги на недвижимость.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Кино
Шоураннеры «Игры престолов» появятся в 3 сезоне «Мира Дикого Запада»
Общество
В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Здоровье
Новым главврачом Боткинской больницы назначен Денис Гусев
Новым главным врачом клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина назначен Денис Гусев.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с МУЗ-ТВ после 20 лет работы
После череды публичных заявлений телеведущая объявила о том, что после 20 лет сотрудничества приняла решение покинуть МУЗ-ТВ.
Политика
В ДНР признали русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного.
Авто
Серийный Ford Bronco новой генерации встал на конвейер
Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.
Финансы
Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года
На Московской бирже курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:00 мск рос на 57 копеек, до 68,19 рубля, курс евро — на 1,12 рубля, до 77,02 рубля.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову
Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Общество
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
Энергетика
Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились
Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за рубеж валюту
В пояснительной записке к законопроекту Минфин указывает, что международные договоры позволяют России добиваться конфискации денежных средств, незаконно выведенных за рубеж.