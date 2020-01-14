Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки. По сути, торговая война между странами если не будет закончена, то уж точно можно говорить о стратегическом перемирии.

Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов

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