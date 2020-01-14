Экономика
Радио SputnikСделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов
Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки. По сути, торговая война между странами если не будет закончена, то уж точно можно говорить о стратегическом перемирии.
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Энергетика
Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья
В Ульяновске родители одной из школ требуют уволить учительницу за покупку нижнего белья. Об этом сообщается на сайте kp.ru.
Общество
Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму «делу ЮКОСа»
Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму «делу ЮКОСа» не означает автоматическую и безусловную отмену приговора в отношении Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra получит 100-кратный зум и 108 Мп
Только Samsung Galaxy S20 Ultra будет оснащен датчиком изображения разрешением 108 Мп и 100-кратным гибридным зумом.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Хоккей
«Ак Барс» в Хабаровске выиграл по буллитам
Происшествия
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
Кино
Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Черная Вдова»
Студия Marvel Studios представила новый трейлер фильма "Черная Вдова". Главную роль в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Политика
Опубликовано новое видео попадания ракет в украинский Boeing
Иранский журналист Бенгам Голипур опубликовал запись, на которой, предположительно, виден момент попадания ракет в украинский Boeing.
Политика
Партия Порошенко обвинила Зеленского в трусости из-за крушения Boeing
Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в трусости, некомпетентности и безответственности из-за отсутствия реакции после катастрофы самолёта Boeing в Иране.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков признался, почему у него нет детей
Супруги долгое время откладывали момент появления на свет детей. Прошло немало лет, и иметь детей больше не позволяло здоровье.
Общество
Аналитики рассказали о повышении средней зарплаты в России
Экономика
Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую
На Украине размер минимальной пенсии составляет 1769 гривен, или 4508 рублей, сообщает «Страна.ua».
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Здоровье
Пациента со свиным гриппом доставят в больницу Новотроицка
Фото: unsplash.com Жителя Гая, у которого диагностировали свиной грипп А / H1N1, будут лечить в новотроицкой больнице.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Наука
Определены четыре типа старения человека
Политика
Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД
Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.