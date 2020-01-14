Экономика

Радио SputnikРадио SputnikСделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов

Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки. По сути, торговая война между странами если не будет закончена, то уж точно можно говорить о стратегическом перемирии.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

ТАСС03:35

СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки Китая и США

Известия01:48

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Российская газетавчера в 21:30

СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки между США и КНР

Аргументы и Факты00:04

СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

RT на русскомвчера в 23:43

Китай обяжут закупить американские товары на $200 млрд

News.ru00:45

Рост импорта товаров США не повлияет на объем торговли КНР с другими странами

ПРАЙМвчера в 22:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Энергетика

Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
RT на русском 09:16
Армия и оружие

По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар

По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Российская газета 14:46
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

В Ульяновске родители одной из школ требуют уволить учительницу за покупку нижнего белья. Об этом сообщается на сайте kp.ru.
Известия 10:48
Общество

Оскорбившая жителей Петрозаводска экс-чиновница нашла новую работу

РИА Новости 13:56
Общество

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму «делу ЮКОСа»

Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму «делу ЮКОСа» не означает автоматическую и безусловную отмену приговора в отношении Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева.
Известия 14:12
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

РИА Новости 01:02
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra получит 100-кратный зум и 108 Мп

Только Samsung Galaxy S20 Ultra будет оснащен датчиком изображения разрешением 108 Мп и 100-кратным гибридным зумом.
iXBT.com вчера в 09:34
Происшествия

В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

РИА Новости 13:31
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Газета.Ru 08:28
Хоккей

«Ак Барс» в Хабаровске выиграл по буллитам

Казанские ведомости 06:56
Происшествия

Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге

Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
РИА Новости 08:13
Кино

Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф

Газета Metro вчера в 07:52
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
BFM.ru 09:52
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Черная Вдова»

Студия Marvel Studios представила новый трейлер фильма "Черная Вдова". Главную роль в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Москва 24 11:32
Политика

Опубликовано новое видео попадания ракет в украинский Boeing

Иранский журналист Бенгам Голипур опубликовал запись, на которой, предположительно, виден момент попадания ракет в украинский Boeing.
НТВ 13:36
Политика

Партия Порошенко обвинила Зеленского в трусости из-за крушения Boeing

Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в трусости, некомпетентности и безответственности из-за отсутствия реакции после катастрофы самолёта Boeing в Иране.
News.ru 13:04
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков признался, почему у него нет детей

Супруги долгое время откладывали момент появления на свет детей. Прошло немало лет, и иметь детей больше не позволяло здоровье.
Вести Подмосковья 13:16
Общество

Аналитики рассказали о повышении средней зарплаты в России

RT на русском 04:41
Экономика

Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую

На Украине размер минимальной пенсии составляет 1769 гривен, или 4508 рублей, сообщает «Страна.ua».
News.ru 06:32
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Здоровье

Пациента со свиным гриппом доставят в больницу Новотроицка

Фото: unsplash.com Жителя Гая, у которого диагностировали свиной грипп А / H1N1, будут лечить в новотроицкой больнице.
Новотроицк.рф 09:15
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Происшествия

Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям

Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Радио Sputnik 06:00
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Коммерсантъ 07:16
Наука

Определены четыре типа старения человека

Planet Today 12:09
Политика

Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД

Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
RT на русском 11:52
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное