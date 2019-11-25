Экономика

BFM.ruBFM.ruСделка года: Tiffany продали Бернару Арно

Эксперты под впечатлением и называют приобретение Бернара Арно «сделкой года». Это вполне оправданно — ведь сумма в 16,2 млрд долларов озвучена всего спустя месяц после того, как стало известно о планах LVMH купить Tiffany. Причем в начале переговоров сумма была меньше почти на 2 млрд долларов.
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Бернар Арно
Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.
— Бернар Арно, французский бизнесменГазета.Ru вчера в 03:20
с чего всё началось
Как сказано в заявлении
 LVMH, приобретение Tiffany позволит компании укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" своему часовому и ювелирному бизнесу.
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