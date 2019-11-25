с чего всё началось

Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.

Эксперты под впечатлением и называют приобретение Бернара Арно «сделкой года». Это вполне оправданно — ведь сумма в 16,2 млрд долларов озвучена всего спустя месяц после того, как стало известно о планах LVMH купить Tiffany. Причем в начале переговоров сумма была меньше почти на 2 млрд долларов.

Хоккей Панарин повторил достижение Буре 17-летней давности «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили в овертайме «Миннесоту» — 3:2. Первой звездой встречи стал российский форвард хозяев Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик.

Общество Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Здоровье Подбирать лекарства начнут с учетом этнических особенностей человека Специалисты Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова (СВФУ) в Якутске разработали программу, которая подбирает лекарства для пациента с учетом его этнических особенностей.

Политика Соловьев рассказал о поведении Зеленского в разговоре с Путиным В ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вёл себя как завхоз, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.