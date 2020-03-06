Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваСделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются. Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent обвалилась до $45,5 за баррель и оказалась минимальной с июля 2017 года.
Читать в источнике
Комментировать99

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть обвалились после срыва сделки ОПЕК+

РИА Новости06 марта в 22:08

Участники заседания ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

Народные новости04 марта в 21:30

Любовь живет три года. Переговоры ОПЕК и России провалились

ТАСС06 марта в 15:53

Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась

РБК06 марта в 12:44

Россия не смогла договориться о сокращении добычи нефти

ГЛАС.RU05 марта в 04:36

На заседании ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

РЕН ТВ04 марта в 22:10

Почему участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о снижении добычи нефти

RT на русском06 марта в 15:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:39, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
РИА Новости вчера в 18:24
Политика

Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ

Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
ТАСС вчера в 18:30
Политика

Украине предрекли коллапс из-за Зеленского

Действия президента Украины Владимира Зеленского становятся апофеозом демонтажа государственного управления и приведут к коллапсу в стране, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.
Известия вчера в 22:20
Музыка

В сети опубликовали отрывок песни Little Big для Евровидения

ToDay News Ufa вчера в 01:30
Футбол

Барселона — Реал Сосьедад 1:0

Спорт-Экспресс вчера в 15:24
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 22:10
Общество

Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию

Итальянское правительство намерено расширить с 8 марта "красную зону", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на проект соответствующего постановления.
Интерфакс вчера в 18:04
Космос

В Воронеже появится технопарк космической промышленности

Воронежские ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ» планируют создать технопарк.
РИА Воронеж 06 марта в 10:09
Армия и оружие

В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
РИА Новости 02:05
Кино

Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью

News.ru 05 марта в 06:55
Транспорт

Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:10
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК 00:24
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 01:19
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru 03:21
Политика

В ГД пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников.
Мой Брянск 06 марта в 07:11
Политика

Экс-премьер Гончарук покинул Украину

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество

В Росгвардии предложили не выдавать оружие уличенным в пьяной езде

В Росгвардии предложили отказывать в приобретении оружия тем, кто был наказан за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Ридус вчера в 14:58
Культура

В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова

Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
ИнфоСМИ вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Дочь Валерии официально сменила имя

Дочь российской певицы Валерии Анна Шульгина официально сменила имя. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Культуромания вчера в 05:45
Авто

Китайские Tesla Model 3 «устарели» из-за коронавируса

Сообщается, что производимый в Китае Model 3 получил устаревшие чипы в автопилоте, что связано со сбоями в поставках, вызванными остановкой ряда предприятий из-за коронавируса.
Tvoe-avto.com 05 марта в 01:25
Технологии

Названы способы защиты банковской карты от мошенников

Существует несколько основных способов, через которые злоумышленники похищают денежные средства соотечественников, рассказал эксперт по информационной безопасности, ученый-криминалист Виталий Вехов.
Live24 03:29
Общество

Путин поздравил россиянок с 8 марта

Газета.Ru 02:16
Единоборства

Вэйли Чжан победила Йоанну Енджейчик раздельным решением судей

На UFC 248 состоялся со-главный бой вечера между чемпионкой минимального дивизиона Вэйли Чжан и Йоанной Енджейчик.
Sports.ru 01:50
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском вчера в 14:17
Музыка

Из-за блатных участников Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос»

На музыкальное шоу «Голос», которое показывают по Первому каналу, очень часто попадают по блату, рассказал Владимир Пресняков-старший.
Live24 02:19
Шоу-бизнес

Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

Bimru.ru 06 марта в 05:38
Экономика

Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), предложив обнулить тарифы для населения на вывоз отходов, собранных раздельно, и разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии собственных мощностей.
РБК 03:00
Хоккей

СКА одолел «Витязь» в третьем овертайме и выиграл серию со счётом 4-0

Чемпионат вчера в 14:37
Происшествия

В итальянской деревне вместо воды из кранов полилось вино

Накануне в нескольких домах в итальянской деревне Сеттекани (северный регион Эмилия-Романья) вместо воды из кранов пошло знаменитое элитное розовое вино.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 17:01
Общество

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи

В домах подозреваемых прошли обыски.
Эхо Москвы 06 марта в 20:05
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное