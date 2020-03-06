Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются. Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent обвалилась до $45,5 за баррель и оказалась минимальной с июля 2017 года.

Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

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