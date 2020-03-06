Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваСделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются. Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent обвалилась до $45,5 за баррель и оказалась минимальной с июля 2017 года.
Читать в источнике
Комментировать96

Подробнее о событии

Переговоры стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом

Эхо Москвы04:00

Стало известно о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Взгляд.рувчера в 10:28

Ноев ковчег нефтяной сделки ОПЕК+ дал течь. Обобщение

Интерфаксвчера в 16:30

ОПЕК не вышла в плюс

Коммерсантъвчера в 15:34

Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась

РБКвчера в 11:44

ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки

ТАССвчера в 11:35

Мировые цены на нефть обвалились после срыва сделки ОПЕК+

РИА Новостивчера в 21:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:32, Ашберн

Комментарии

Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Народные новости 05 марта в 16:31
Авто

Китайские Tesla Model 3 «устарели» из-за коронавируса

Сообщается, что производимый в Китае Model 3 получил устаревшие чипы в автопилоте, что связано со сбоями в поставках, вызванными остановкой ряда предприятий из-за коронавируса.
Tvoe-avto.com 05 марта в 00:25
Политика

Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж

Ридус вчера в 08:40
Общество

Билл Клинтон рассказал о причинах своего романа с Моникой Левински

News.ru вчера в 13:26
Армия и оружие

Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142

Британские истребители Typhoon взлетели в субботу с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолетов, которые оказались "в зоне интересов Великобритании", сообщается в Twitter Королевских ВВС.
РИА Новости 20:13
Общество

Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала «Россия 24».
Известия 17:09
Наука

Бактериальные споры могут помочь в адресной доставке лекарств

Anonsens 05 марта в 16:06
Авто

Представлен самый продвинутый автопилот для дорог общего пользования

Предполагается, что первым серийным автомобилем, который получит систему автопилота, созданную Waymo, получит Jaguar I-PACE, но, когда именно состоится релиз авто и системы, созданной Waymo, пока не сообщается.
Машины и Механизмы 16:22
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой

66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Газета Кемерова 01:56
Футбол

УЕФА изменит правило определения офсайда со следующего сезона

Президент УЕФА Александр Чеферин в интервью английскому телеканалу Sky Sport рассказал, что уже со следующего сезона в Лиге Чемпионов и Лиге Европы Линия офсайда станет шире.
Спорт день за днем вчера в 16:43
Кино

Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
RT на русском 11:00
Авто

Новый седан Genesis G80 показали официально

Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Автоновости дня 05 марта в 02:10
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Политика

Канада выделит Украине $1,5 млн на поддержку полиции

Правительство Канады выделит около $1,5 млн на поддержку полиции Киева, следует из заявления канадского МИД по итогам поездки главы ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня на Украину.
RT на русском 16:52
Армия и оружие

В МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Запад не скрывает, что "потенциальным противником" в рамках маневров Defender Europe — 2020 будет Россия, заявили в российском МИД.
РИА Новости 07:10
Хоккей

«Авангард» сравнял счёт в серии с «Салаватом Юлаевым»

ГЛАС.RU 09:25
Общество

Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан

Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Lenta.ru 18:46
Политика

В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
REGNUM 13:55
Игры

Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life

Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
КМВ Новости вчера в 13:24
Общество

Заболевшие на борту Grand Princess почти выздоровели

РИА Новости 19:04
Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:03
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости 17:24
Здоровье

За сутки от коронавируса в Китае умерло 27 человек

Московский Комсомолец 20:00
Космос

НАСА опубликовало самую детальную панораму Марса

На официальном сайте НАСА появился снимок Марса, с самой детальной панорамой, сделанной когда-либо.
РЕН ТВ вчера в 05:53
Общество

16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле

Дочь бывшего вратаря «Зенита» Ксения была поймана полицейскими в Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
Спорт день за днем 15:02
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру

Бывший полузащитник московского ЦСКА Расмус Эльм объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
Чемпионат 13:05
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Происшествия

В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА

Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
РБК 15:35
Наука

Байкальские бактерии могут хранить неизвестные антибиотики

Тайга.инфо 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное