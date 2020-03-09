Энергетика
Говорит МоскваСделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась
Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются. Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent обвалилась до $45,5 за баррель и оказалась минимальной с июля 2017 года.
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Почему участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о снижении добычи нефти
RT на русском06 марта в 15:22
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
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