Общество
Эхо МосквыСделка по продаже газеты «Ведомости» зарегистрирована
О завершении сделки изданию "Медуза" рассказал гендиректор компании "Бизнес News Media" Глеб Прозоров. О том, что "Ведомости" сменят владельца, стало известно в начале марта.
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с чего всё началось
Сделка по продаже «Ведомостей» будет закрыта в ближайшие дни, сообщили «Ведомостям» три человека, знающие детали сделки и близкие к разным ее сторонам. По их словам, покупателем 100% акций издателя газеты, АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».Ведомостивчера в 14:16
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Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
РИА Новости 16:54
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Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 13:08
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Политика
Трамп отчитался о снижении числа заражений коронавирусом в США
Вашингтон, 30 мая 2020, 01:10 — REGNUM Количество заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах снижается по всей стране, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.
REGNUM 18:10
Политика
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Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Кино
«Соник в кино» получит продолжение
Компании Paramount Pictures и Sega Sammy разрабатывают сиквел фильма "Соник в кино".
ИА InterMedia 04:48
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал свои джинсы за 2 миллиона рублей
Российский исполнитель Филипп Киркоров показал свои уникальные джинсы за 2 миллиона рублей.
Evo-rus.com 15:27
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа.
Вестник 05:31
Политика
В раде допустили выход Украины из Минских соглашений
У Украины будет полное политическое и моральное право выйти из Минских договоренностей, если Россия проявит «недобросовестность», заявил депутат Верховной рады, замглавы украинской делегации в контактной группе на переговорах в Минске Александр Мережко.
Известия 17:29
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Политика
Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ
Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
REGNUM 05:33
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Общество
Все правительство Сахалина проверят на коронавирус
Тестирование на коронавирус пройдут члены правительства Сахалинской области из-за сотрудника Росгвардии, у которого выявили коронавирус, сообщает ТАСС.
SakhaNews 07:52
Здоровье
Доктор Мясников назвал причины ослабления коронавируса в России
Доктор Александр Мясников назвал причины ослабления COVID-19 в России.
Профиль 01:13
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Происшествия
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе
Российская газета 14:41
Политика
Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ
В 2019 году «Росатом» и Минэнерго США подписали соглашение о порядке учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами.
Коммерсантъ 19:52
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Футбол
«Сочи» аннулировал контракт с Рами из-за сокрытия серьезной травмы
«Сочи» аннулировал контракт с защитником Адилем Рами — игрок попытался скрыть от клуба серьёзную травму, из-за которой не сможет продолжать выступление на профессиональном уровне.
Metaratings вчера в 01:30
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
Космос
Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю
О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
Хайтек+ 10:11
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Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15