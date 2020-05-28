Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыСделка по продаже газеты «Ведомости» зарегистрирована

О завершении сделки изданию "Медуза" рассказал гендиректор компании "Бизнес News Media" Глеб Прозоров. О том, что "Ведомости" сменят владельца, стало известно в начале марта.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

У «Ведомостей» изменился покупатель

Сделка по продаже «Ведомостей» будет закрыта в ближайшие дни, сообщили «Ведомостям» три человека, знающие детали сделки и близкие к разным ее сторонам. По их словам, покупателем 100% акций издателя газеты, АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
Ведомостивчера в 14:16

Подробнее о событии

Иван Еремин официально стал новым владельцем «Ведомостей»

ФедералПресс14:30

Новым владельцем «Ведомостей» стал Иван Еремин

ТАСС14:25

«Мы будем отстаивать наработанные принципы». Редакция «Ведомостей» выступила с заявлением о покупке издания

Дождь15:35

Издатель «Версии» объяснил отказ от сделки по покупке «Ведомостей»

РБК14:21

Уральский медиаменеджер стал владельцем «Ведомостей»

URA.Ru14:05

Иван Еремин стал владельцем «Ведомостей»

Ведомости13:49

Иван Еремин купил «Ведомости»

Коммерсантъ15:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 20:46, Ашберн
Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
РИА Новости 16:54
Общество

Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Эхо Москвы 10:01
5
Экономика

Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома

Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 13:08
42
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС 14:45
67
Политика

Трамп отчитался о снижении числа заражений коронавирусом в США

Вашингтон, 30 мая 2020, 01:10 — REGNUM Количество заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах снижается по всей стране, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.
REGNUM 18:10
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
2,2K
Кино

«Соник в кино» получит продолжение

Компании Paramount Pictures и Sega Sammy разрабатывают сиквел фильма "Соник в кино".
ИА InterMedia 04:48
8
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Известия 15:59
96
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
1,2K
Армия и оружие

Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне

В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
62
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,9K
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал свои джинсы за 2 миллиона рублей

Российский исполнитель Филипп Киркоров показал свои уникальные джинсы за 2 миллиона рублей.
Evo-rus.com 15:27
19
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа.
Вестник 05:31
15
Политика

В раде допустили выход Украины из Минских соглашений

У Украины будет полное политическое и моральное право выйти из Минских договоренностей, если Россия проявит «недобросовестность», заявил депутат Верховной рады, замглавы украинской делегации в контактной группе на переговорах в Минске Александр Мережко.
Известия 17:29
66
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
1K
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
258
Политика

Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ

Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
REGNUM 05:33
52
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза вчера в 09:29
80
Общество

Все правительство Сахалина проверят на коронавирус

Тестирование на коронавирус пройдут члены правительства Сахалинской области из-за сотрудника Росгвардии, у которого выявили коронавирус, сообщает ТАСС.
SakhaNews 07:52
Здоровье

Доктор Мясников назвал причины ослабления коронавируса в России

Доктор Александр Мясников назвал причины ослабления COVID-19 в России.
Профиль 01:13
789
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
1,4K
Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Evo-rus.com 07:10
12
Происшествия

В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе

Российская газета 14:41
211
Общество

Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного

REGNUM 11:08
65
Политика

Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ

В 2019 году «Росатом» и Минэнерго США подписали соглашение о порядке учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами.
Коммерсантъ 19:52
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
68
Футбол

«Сочи» аннулировал контракт с Рами из-за сокрытия серьезной травмы

«Сочи» аннулировал контракт с защитником Адилем Рами — игрок попытался скрыть от клуба серьёзную травму, из-за которой не сможет продолжать выступление на профессиональном уровне.
Metaratings вчера в 01:30
2
Общество

Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса

Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
7,5K
Космос

Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю

О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
Хайтек+ 10:11
2
Общество

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
323
Как работают Яндекс.Новости?
Главное