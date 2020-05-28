Сделка по продаже «Ведомостей» будет закрыта в ближайшие дни, сообщили «Ведомостям» три человека, знающие детали сделки и близкие к разным ее сторонам. По их словам, покупателем 100% акций издателя газеты, АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».

с чего всё началось

О завершении сделки изданию "Медуза" рассказал гендиректор компании "Бизнес News Media" Глеб Прозоров. О том, что "Ведомости" сменят владельца, стало известно в начале марта.

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