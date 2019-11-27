Футбол
Вести.ФинансСделка с участием «Манчестер Сити» станет рекордной для спорта
Долю в CFG за $500 млн покупает американская инвестиционная компания Silver Lake. Вся стоимость City Football Group, которая принадлежит Abu Dhabi United Group, оценивается в $4,8 млрд. Издание отмечает, что эта сделка - рекордная с точки зрения оценки спортивного бизнеса.
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Культура
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
ГЛАС.RU 00:00
Транспорт
Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург
В среду, 27 ноября, состоялся запуск движения транспорта по платной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
RT на русском 09:15
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru вчера в 05:35
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс вчера в 07:56
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Профиль вчера в 09:29
Происшествия
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Руководство Одесского областного онкологического диспансера отрицает свою причастность к правонарушению, указывая, что подозреваемый в распространении порнографии врач не является сотрудником медучреждения.
Lenta.ru 08:42
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
RT на русском 04:52
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН 25 ноября в 19:37
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Режиссёр Андрей Кончаловский старается с оптимизмом смотреть на состояние своей 20-летней дочери Марии.
News.ru 08:16
Футбол
Луис Энрике: «Чрезмерные амбиции являются недостатком Морено»
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, который недавно вернулся на свой пост, высказался об отношениях с экс-наставником национальной команды Робертом Морено:У меня была встреча с Морено.
Soccer.ru 09:16
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Российская компания оспаривала два решения Стокгольмского арбитража — по отмене требования принципа «бери или плати» («Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину) и по обязательствам «Газпрома» по транзиту газа.
РБК 06:12
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Общество
Путин отменил ежемесячные выплаты 50 рублей по уходу за ребёнком
Владимир Путин отменил ежемесячные пособия в размере 50 рублей по уходу за ребёнком от полутора до трёх лет.
Сусанин вчера в 08:14
Происшествия
СК сообщил о смерти двух детей в Крыму от неизвестного вещества
Следствие заинтересовалось смертью двух детей в Симферополе после отравления неизвестным веществом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.
Газета.Ru вчера в 13:54
Происшествия
В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 14 человек
По информации регионального УМВД, в ДТП пострадали 14 человек, которые ехали в автобусе. Пять пассажиров госпитализированы.
Южная Волна 02:01
Экономика
В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию
Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
News.ru 00:00
Здоровье
В Тюменской области увеличилось число ВИЧ-инфицированных старше 50 лет
Вдвое выросла заболеваемость среди людей старше 50 лет.
Вслух.Ру 03:44
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Суть событий вчера в 12:10
Происшествия
Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи
Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
Lenta.ru 09:35
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую начали поздравлять с беременностью
Подписчики обратили внимание на изменения в фигуре Барановской и стали активно поздравлять её со скорым четвёртым пополнением в семье.
Bimru.ru 02:55
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Известия вчера в 07:35
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия
В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной.
Lenta.ru 08:11
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки
Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
REGNUM 00:37
Гаджеты
Honor представил умные часы Honor Watch Magic 2
Помимо смартфонов Honor V30 и V30 Pro, Honor также представил свои новые смарт-часы — Watch Magic 2. Новинка доступна в двух вариациях: 42 и 46 мм.
ITZine.ru вчера в 22:30
Армия и оружие
При столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
13 французских военнослужащих погибли при столкновении двух военных вертолетов в Мали.
DP.RU вчера в 04:11
Происшествия
Суд вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру
Тверской районный суд Москвы вернул уголовное дело фигуранта «дела 27 июля» Самариддина Раджабова в прокуратуру.
РБК 08:50
Общество
Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря
Российская газета 06:30