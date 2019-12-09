Финансы

РБКРБКСделки с рублем за рубежом обогнали торговлю внутри России

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Больший рост зарубежных сделок среди валют развивающихся рынков продемонстрировали только индийская рупия (179%), гонконгский доллар (176%) и корейская вона (97%). Внутри России (сделки между резидентами) оборот рубля составил вдвое меньше — $20 млрд.
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Сделки с рублем за рубежом обогнали торговлю внутри России

РБК03:00

Валюты развивающихся стран отвоевывают место под форексным солнцем

Profinance.ru09 декабря в 05:55
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