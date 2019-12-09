Больший рост зарубежных сделок среди валют развивающихся рынков продемонстрировали только индийская рупия (179%), гонконгский доллар (176%) и корейская вона (97%). Внутри России (сделки между резидентами) оборот рубля составил вдвое меньше — $20 млрд.

Сделки с рублем за рубежом обогнали торговлю внутри России

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