Финансы
РБКСделки с рублем за рубежом обогнали торговлю внутри России
Больший рост зарубежных сделок среди валют развивающихся рынков продемонстрировали только индийская рупия (179%), гонконгский доллар (176%) и корейская вона (97%). Внутри России (сделки между резидентами) оборот рубля составил вдвое меньше — $20 млрд.
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