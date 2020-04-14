Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСделку по нефти сочли провалом России

После распада сделки Саудовская Аравия объявила ценовую войну и резко нарастила добычу с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона. Россия со своей стороны оставила ее на прежнем уровне около 11,2 миллиона баррелей.
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с чего всё началось
Новое соглашение о сокращении добычи нефти представляет собой «болезненную неудачу» России, хотя сделку в Москве встретили с облегчением, заявили
 два источника Bloomberg, близкие к Кремлю.
Forbesвчера в 07:27

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Bloomberg рассказал об «уступке» России по нефтяной сделке

РИА Новостивчера в 16:14

Bloomberg назвал причину изменения позиции России по нефтяной сделке

РБКвчера в 12:13

«Переиграл сам себя»: Bloomberg рассказал о «болезненной уступке» Путина в нефтяной войне с саудовцами

Forbesвчера в 07:27

Сделку России с ОПЕК+ окрестили «болезненной неудачей»

Рамблервчера в 08:08

Эксперты Bloomberg назвали новую сделку ОПЕК+ провалом для России

Говорит Москвавчера в 07:52

Bloomberg сочло сделку по нефти провалом России

Московский Комсомолецвчера в 08:38

Сделку по нефти сочли провалом России

Lenta.ruвчера в 07:18
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:47
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Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv вчера в 04:00
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Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
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Общество

Эксперт ВШЭ сообщила о смене динамики распространения коронавируса

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила, что распространение коронавируса в России происходит не по оптимистическому сценарию.
Дождь вчера в 04:03
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Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
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Политика

Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве

Вести.Ru 12 апреля в 11:31
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Общество

Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор

Генпрокуратура России поручила Минэкономразвития выяснить, на каком основании букмекерские компании включили в список системообразующих предприятий.
Известия 06:06
Общество

В Китае начались клинические испытания вакцины от коронавируса

В Китае начались клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса Covid-19.
Евразия Daily вчера в 02:24
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке

В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
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Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
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Экономика

Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению

Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4 – 6% ВВП в консервативном сценарии или 8 – 10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5% ВВП).
РБК 04:24
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Футбол

Гендир «Ахмата»: у восьми игроков истекают контракты

У восьми футболистов "Ахмата" в конце мая заканчиваются контракты, но никто из них не против доиграть розыгрыш текущего чемпионата России, сказал РИА Новости генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
РИА Новости 05:32
Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
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Авто

В России выросли цены на автомобили

В апреле заметно поднялись цены на автомобили Rolls-Royce - они подорожали сразу на 7%. Дилеры объясняют такое решение ростом курса фунта стерлингов по отношению к рублю.
Pravda.Ru 05:07
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Политика

Лукашенко назвал российские СМИ предвзятыми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекает российские СМИ в предвзятости.
Общественная служба новостей 00:59
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Единоборства

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
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Экономика

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
10
Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
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Космос

В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы

В «Роскосмосе» планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.
РБК 01:33
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Политика

Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
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Шоу-бизнес

Телеведущая Ирена Понарошку скрывала возвращение из Таиланда

OAnews вчера в 13:45
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Общество

Правительство приостановило действие ограничений на торговлю масками

Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок в России и действие ограничений на торговлю масками, следует из постановления кабмина от 13 апреля.
РИА Новости 06:01
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Политика

В США начинается расследование причин появления коронавируса

Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам инициировал расследование причин возникновения пандемии COVID-19, заявил в интервью Politico председатель комитета Рон Джонсон.
Вести.Ru 06:04
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Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек

Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM 04:20
25
Общество

В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом

Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
44
Общество

Почти 100 магазинов в Москве оштрафованы за отсутствие разметки

В Москве за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии коронавируса за последние три дня оштрафованы 92 торговые точки, сообщили в Департамента торговли и услуг столицы.
ТВ Центр 03:32
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Футбол

В Бразилии на сеансе физиотерапии умер 22-летний футболист

Пресс-служба бразильского футбольного клуба "Гуарани Баже" сообщила о смерти 22-летнего защитника команды Тьяго Кортеса.
Piter.tv 05:11
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 12 апреля в 04:50
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Армия и оружие

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
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