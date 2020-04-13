Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСделку по нефти сочли провалом России

Накануне ОПЕК+ после четырехдневных переговоров все-таки согласовала условия нового соглашения, согласно которым добычу снизят на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. Базовым уровнем для сокращения добычи будет 11 миллионов баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Условия сделки по сокращению нефтедобычи, достигнутые ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс РФ, Казахстан и Азербайджан) 12 апреля, можно считать провалом для России, пишет Bloomberg
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Эксперты Bloomberg назвали новую сделку ОПЕК+ провалом для России

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«Переиграл сам себя»: Bloomberg рассказал о «болезненной уступке» Путина в нефтяной войне с саудовцами

Forbes07:27

Сделку по нефти сочли провалом России

Lenta.ru07:18
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Комментарии

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РБК 11:15
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В Забайкалье пострадавшим от лесных пожаров отказали в денежной помощи

Пострадавшие от лесных пожаров в Забайкальском крае в 2020 году не получат никаких выплат. Об этом заявил Губернатор региона, передает ОТР.
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Сергей Носов рассказал о состоянии здоровья заболевших коронавирусом колымчан

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Кадыров обвинил «Новую газету» в травле

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
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Бурной реакции не было, были спокойны и ждали правду, которая нас успокоит. Потом сказали уже, что с клубом ничего не случится.
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Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
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Банки начали снижать стоимость обмена валюты после падения курса рубля

В Сбербанке сообщили, что предложение по курсу обмена валют зависит от подключенного пакета услуг клиента, канала проведения операции и времени ее проведения, а клиенты банка «Открытие» могут обменивать валюту по курсу, приближенному к курсу биржи, при совершении операций в интернет-банке и мобильном приложении.
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С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
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Чем ближе анонс нового флагманского смартфона Honor 30 Pro+, тем больше информации он нём появляется.
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УЕФА планирует завершить футбольный сезон в августе

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В Забайкальском крае назначили нового министра здравоохранения.
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В ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян

Экономика России во II квартале 2020 года может упасть на 18% из-за введенного режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, пишет РБК со ссылкой на апрельский прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ.
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Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек

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