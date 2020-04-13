Энергетика
Московский КомсомолецBloomberg сочло сделку по нефти провалом России
Условия сделки по сокращению нефтедобычи, достигнутые ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс РФ, Казахстан и Азербайджан) 12 апреля, можно считать провалом для России, пишет Bloomberg.
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Сатановский объяснил, почему Россия пошла на новую сделку ОПЕК+ после ее провала в марте
Экономика сегодня09:03
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Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
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РИА Новости 09:53
Здоровье
Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев
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Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Российская газета 05:35
Общество
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В ряде случаев заразившиеся коронавирусом, которые изначально являлись бессимптомными больными, начали болеть сильнее и превратились в тяжелобольных, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
Live24 08:25
Общество
Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели.
Телепорт вчера в 22:57
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Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ
Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 07:09
Общество
Лукашенко пообещал, что в Белоруссии «никто от коронавируса не умрет»
По данным на 13 апреля, в Белоруссии число зараженных коронавирусом составляет 2919 человек, скончались за время пандемии 29 жителей страны.
Политическая Экспертиза 08:44
Общество
В Севастополе начнут выдавать электронные пропуска
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Крым 24 09:24
Политика
Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube
В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
RT на русском 10:09
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Политика
ООН отказывается размещать миротворцев в Донбассе на условиях Украины
Размещение голубых касок ООН на всей территории Донбасса с выходом на границу РФ, на чём с 2014 года настаивали Порошенко, а затем Зеленский, – «малореалистично».
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В Китае предсказали вторую волну коронавируса
Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
URA.Ru 05:35
Общество
Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве
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Авто
Изготовленный на заказ Land Rover Defender смог удивить сеть
Изготовленный на заказ роскошный автомобиль стали называть «британским чудом с американским мотором и фирменным французским изяществом».
Car.ru вчера в 14:08
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2919 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 341, до 2919, скончались еще три человека – всего умерших 29, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.
РИА Новости 07:30
Недвижимость
ПИК и ВТБ погасят проценты по ипотеке за заемщиков в 2020 году
Группа компаний ПИК и банк ВТБ запустили новую ипотечную программу «Берем проценты на себя», в рамках которой проценты за период до конца 2020 года будут погашены в момент заключения договора, а не перенесены на более поздний срок.
РБК 04:14
Происшествия
В Ярославской области двое полицейских заразились коронавирусом
Два сотрудника главного управления МВД по Ярославской области заболели коронавирусом, еще у одного предварительный тест показал положительный результат, сообщило правительство региона в понедельник.
РИА Новости 10:11
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своей госпитализации
Московский Комсомолец 05:48
Общество
Минпросвещения заявило о возможности нового переноса сроков ЕГЭ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи единого госэкзамена вновь могут быть скорректированы из-за ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07:45