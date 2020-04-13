Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецBloomberg сочло сделку по нефти провалом России

Условия сделки по сокращению нефтедобычи, достигнутые ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс РФ, Казахстан и Азербайджан) 12 апреля, можно считать провалом для России, пишет Bloomberg.
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Сделку по нефти сочли провалом России

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Сделку по нефти сочли провалом России

Lenta.ru07:18
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Комментарии

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Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
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В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
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Голикова: в тяжелых очень быстро превращаются легкие больные

В ряде случаев заразившиеся коронавирусом, которые изначально являлись бессимптомными больными, начали болеть сильнее и превратились в тяжелобольных, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
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Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели.
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Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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В Севастополе с 14 апреля начнут выдавать электронные пропуска.
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В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2919 человек

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 341, до 2919, скончались еще три человека – всего умерших 29, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.
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В Ярославской области двое полицейских заразились коронавирусом

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