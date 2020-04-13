с чего всё началось

Накануне ОПЕК+ после четырехдневных переговоров все-таки согласовала условия нового соглашения, согласно которым добычу снизят на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. Базовым уровнем для сокращения добычи будет 11 миллионов баррелей в сутки.

Общество Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции. 2,9K

Происшествия Полиция Сегежи оцепила подъезд дома заболевшей коронавирусом женщины Глава администрации Сегежского района Марина Гусева выступила с обращением к жителям Сегежи и района, в котором рассказала об обстановке в городе после объявления о первом официально подтвержденном случае заражения коронавирусом в районе. 1

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Общество Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности. 4K

Здоровье Алексей Островский уволил главврача Вяземской ЦРБ Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главного врача Вяземской ЦРБ «за низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей». 4

Наука Ученые определили новые квантовые состояния топологических материалов Ученые Центра квантовой физики при Университете Инсбрука и Института квантовой оптики и квантовой информации Австрийской академии наук Андреас Эльбен, Джинлонг Ю, Питер Цоллера и Бенуа Вермерш теперь могут представить новый метод измерения для идентификации и характеристики так называемых топологических инвариантов на различных экспериментальных платформах.

Политика Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке. 3,1K

Шоу-бизнес Кети Топурия вышла обнаженной в лес Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.

Гаджеты Приложение Google Phone теперь доступно не только на смартфонах Pixel Мобильное приложение Google Phone, являющееся фирменным решением Google для осуществления звонков, долгое время было доступно только обладателям смартфонов Pixel и аппаратов, выпускаемых в рамках программы Android One.

Происшествия В СК сообщили о пресечении фейков про коронавирус в регионах В Новгородской области завели дело по факту публикации в одном из интернет-изданий ложной информации о том, что якобы 30 заключенных колонии в поселке Топорок Новгородской области заболели коронавирусной инфекцией. 14

Экономика Реальные доходы россиян снизятся из-за коронавируса на 17,5% Эксперты ожидают, что реальные располагаемые доходы жителей страны могут снизиться на 17,5%. Это связано с тем, что экономика России во II квартале 2020 года может упасть из-за введённого режима самоизоляции и обвала цен на нефть, пишет РБК со ссылкой на апрельский прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ. 1,3K

Футбол Смольников может продолжить карьеру в MLS Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Смольников может продолжить карьеру в североамериканской лиге MLS.

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 40

Транспорт РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования «В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении. 133

Футбол Одил Ахмедов рассказал, за счёт чего Китай победил коронавирус Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, известный по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар», рассказал, за счёт чего Китай смог свести на нет рост заболеваемости коронавирусом.

Экономика Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК. 1,2K

Финансы ЦБ заявил о снижении внешнего долга России «Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении. 2

Политика Байдена обвинили в сексуальных домогательствах Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider. 29

Общество Власти Москвы пообещали аннулировать пропуска с ложью о работодателях После заполнения заявок на поездку на работу власти проверят, работает ли предприятие, является ли заявитель его сотрудником и существует ли такой ИНН, сообщил Немерюк ТАСС.

Общество Определено место строительства инфекционного центра в Саратове Определено место нахождения больницы - это Петровский тракт, район выезда с Елшанки. Люди смогут поступать на лечение, не заезжая в город. 5

Общество В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1,1K

Футбол УЕФА планирует завершить футбольный сезон в августе Организации планируют завершить национальные чемпионаты Старого света до того, как будут завершены еврокубки, сообщает Спорт24.Ru.