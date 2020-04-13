Энергетика
Lenta.ruСделку по нефти сочли провалом России
Накануне ОПЕК+ после четырехдневных переговоров все-таки согласовала условия нового соглашения, согласно которым добычу снизят на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. Базовым уровнем для сокращения добычи будет 11 миллионов баррелей в сутки.
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Комментарии
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Газета.Ru 05:00
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу
Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
Общество
У трех сотрудников Курской АЭС подозревают коронавирус
При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19.
ТАКТ-Новости 14:20
Единоборства
Украинский боец MMA рассказал о нежелании драться с россиянами
Украинский боец смешанного стиля Ярослав Амосов рассказал, что не хотел бы проводить поединки с россиянами.
Lenta.ru 15:32
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
Футбол
Кандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится на грани банкротства
Фонт — один из основных конкурентов нынешнего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах главы клуба, которые запланированы на 2021 год.
Bookmaker-ratings.ru 01:33
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
Экономика
Бюджет Ростовской области переводят на режим экономии
Губернатор распорядился отменить все закупки, введя режим экономии.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 12:00
Авто
В США обнаружили секретный склад с 300 редкими авто
В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями, которыми сейчас занимаются специалисты компании AMMO NYC, специализирующейся на услугах детейлинга.
Тарантас Ньюс 06:05
Общество
Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
Здоровье
Бразилия остановила испытания препарата от коронавируса, предложенного США
Власти Бразилии прекратили клинические испытания противомалярийного препарата «Хлорохина», который был рекомендован президентом США Дональдом Трампом для борьбы с коронавирусом.
News.ru 15:17
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 14:36
Здоровье
В Липецкой области снизилась заболеваемость гриппом
В Липецкой области отмечается сезонный неэпидемический уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями.
ГТРК Липецк 11:30
Здоровье
Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов.
RT на русском 16:12
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Общество
Москвичи не справились с получением пропуска по СМС
В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону.
Lenta.ru 07:28
Общество
В Москве отменили салют в честь 75-летия освобождения Вены
В Москве отменили праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Вены советскими войсками, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
РБК 15:01
Общество
На доплаты врачам Дагестана выделили 239 млн рублей
Республике Дагестан за счет федерального бюджета выделено около 239 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые заняты оказанием помощи гражданам, зараженным коронавирусной инфекцией.
Зори Табасарана 12:28
Политика
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:38
Здоровье
В Минздраве пояснили, в каком случае больных COVID-19 лечат на дому
Был подготовлен и подписан министром здравоохранения Михаилом Мурашко соответствующий приказ об оказании медицинской помощи больным с COVID в амбулаторных условиях, - отметила главный инфекционист.
Российская газета 15:22
Общество
Глава ВОЗ заявил, что без вакцины остановить коронавирус невозможно
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что полностью остановить распространение коронавируса можно будет только при наличии эффективной вакцины, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 14:30
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует внести изменения в дизайн смартфонов
Корпорация Apple намерена внести изменения в дизайн смартфонов, которые планирует представить осенью этого года.
ТАСС 06:35
Экономика
Украина увеличила бюджет на $603 млн для борьбы с коронавирусом
Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, выделив дополнительные средства на поддержку врачей и закупку медицинских материалов.
Коммерсантъ 09:25
Общество
Протоиерей Дмитрий Смирнов дал россиянам наказ собирать милостыню
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) дал россиянам наказ собирать милостыню во время карантина, но не деньги, а «горсточку крупы».
News.ru 07:44
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Энергетика
Мексика не считает одолжением решение США взять на себя часть квоты по снижению нефтедобычи
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце прошлой недели заявил, что по итогам разговора с Трампом Мексика согласовала с ОПЕК + и США сокращение нефтедобычи только на 100 тыс. б / с. США тогда объявили, что возьмут на себя нагрузку по снижению в 250 тыс. б / с. При этом Трамп отмечал, что позже Мексика должна будет рассчитаться с США за эту услугу.
Интерфакс 16:05
Футбол
Максим Калиниченко: «Сантос — не Роберто Карлос, конечно, но выполняет большой объем работы»
Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением об игре защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
Матч ТВ 14:07