Энергетика
Lenta.ruСделку по нефти сочли провалом России
Накануне ОПЕК+ после четырехдневных переговоров все-таки согласовала условия нового соглашения, согласно которым добычу снизят на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. Базовым уровнем для сокращения добычи будет 11 миллионов баррелей в сутки.
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Комментарии
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Как сообщает официальный Twitter сборной России, Смолов перечислил средства на счет станции скорой помощи.
Вести.Ru 06:06
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Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
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РИА Новости 02:51
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Москвичи не справились с получением пропуска по СМС
В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону.
Lenta.ru 07:28
Здоровье
В Серпухове медики отказываются работать с коронавирусными больными
В своем обращении к серпуховичам главврач больницы Павел Звенигородский заявил, что инфекционный стационар, ставший коронавирусным корпусом, полностью обеспечен этими самыми средствами.
Оka.fm 11:15
Общество
В Саратовской области выявили два новых случая COVID-19
Два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в понедельник в Саратовской области, число зараженных достигло 46 человек, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 13:11
Общество
В Удмуртии ограничат въезд в города
В Удмуртии ограничат въезд в города республики.
Сусанин 11:05
Политика
Следственный комитет предъявил обвинение Джемилеву
В связи с вновь открывшимся обстоятельствами управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления приняты к производству уголовные дела, ранее возбужденные УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении гражданина Украины, бывшего председателя экстремисткой организации «Меджлис»* Мустафы Джемилева.
КИА 09:13
Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС 09:07
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Здоровье
Алексей Островский уволил главврача Вяземской ЦРБ
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главного врача Вяземской ЦРБ «за низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей».
О чем говорит Смоленск 10:47
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Происшествия
В Подмосковье члены семьи незаконно захоронили родственницу
Сотрудники кладбища в Свердловском обнаружили незаконное захоронение женщины.
ТАСС 11:58
Общество
Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам
«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
RT на русском 02:48
Общество
От коронавируса умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт»
Российская газета 10:32
Общество
В Москве начнут тестировать медиков на антитела к коронавирусу
В Москве начнут тестировать медиков на иммунитет к коронавирусу с 14 апреля.
РБК 12:46
Армия и оружие
Военные США используют российские Панцири в Ираке от ракет Ирана
Недвижимость.RU 07:57
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
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Oppo представила новый флагманский смартфон Oppo Ace 2
Китайская новинка, как и прошлое поколение Oppo Reno Ace поддерживает 65 Вт быструю зарядку, а также беспроводную 40 Вт зарядную станцию.
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ХК «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Виктором Тихоновым
Интерфакс-Спорт 13:04
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Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
В МИД РФ сообщение Госдепартамента без указания имени Гагарина назвали дезинформацией и подлым приемом эпохи постправды.
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Елена Летучая сломала ребро и ушла из проекта «Танцы со звездами»
Телеведущая Елена Летучая покинула проект «Танцы со звездами» из-за того, что на одной из тренировок она сломала ребро.
Evo-rus.com 09:16
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В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
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Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Кети Топурия вышла обнаженной в лес
Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
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Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
Экономика
Приток иностранных инвестиций в Россию остановился
Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБК 11:32