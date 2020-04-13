Энергетика
Lenta.ruСделку по нефти сочли провалом России
Накануне ОПЕК+ после четырехдневных переговоров все-таки согласовала условия нового соглашения, согласно которым добычу снизят на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. Базовым уровнем для сокращения добычи будет 11 миллионов баррелей в сутки.
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Комментарии
Здоровье
Попова назвала очаги заражения коронавирусом в РФ
Из 74 вспышек коронавируса в российских регионах 55% являются очагами в лечебных учреждениях.
ТК Звезда 11:42
Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС 09:07
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости вчера в 01:43
Общество
В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу
Жители Москвы получили 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на автомобиле или общественном транспорте.
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Политика
К зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии обратился Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны бороться за свои жизни и не опускать руки из-за пандемии коронавируса.
Live24 11:12
Футбол
Каррера прокомментировал слова Глушакова о себе
RT на русском 11:27
Экономика
Реальные доходы россиян в ближайшие три месяца могут упасть на 17,5%
ВВП России по итогам этого года может снизиться на 3,8 процента. Ее восстановление ожидается лишь в следующем.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Футбол
ФИФА может открыть третье трансферное окно
ФИФА может принять решение открыть третье трансферное окно в нынешнем году, так как до сих пор не ясно, когда возобновятся чемпионаты, и соответственно, когда будет открыто летнее ТО.
ODDS.ru 03:49
Религия
У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус
Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
Происшествия
Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по катастрофе Ту-154
Московский городской суд отменил решение Мещанского суда, который отказался отменять постановления о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи.
Газета.Ru 11:07
Общество
В России к аппаратам ИВЛ подключены 240 пациентов с коронавирусом
РИА Новости / Павел Львов В России к аппаратам ИВЛ подключены более 240 пациентов с коронавирусом.
РЕН ТВ 11:11
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, сообщил в Twitter губернатор Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Кино
В Marvel раскрыли одну из «пасхалок» фильма «Мстители: Финал»
Киностудия Marvel опубликовала в Twitter кадры из фильма Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» с одной из спрятанных «пасхалок».
Культуромания 01:26
Происшествия
В Ленобласти у 10 мигрантов из подпольного хостела выявлен коронавирус
Коронавирусная инфекция выявлена у десяти постояльцев нелегального хостела в поселке Новосергиевка Ленинградской области, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 08:01
Политика
Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии из-за «травли» со стороны «Новой»
«Новая Газета» считает «странным» подобное высказывание Рамзана Кадырова, заявили РБК в пресс-службе издания.
РБК 12:52
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.
Известия вчера в 19:04
Здоровье
Минздрав объяснил, как отличить коронавирус от ОРВИ
Группа ведущих российских ученых и клиницистов подготовила Временные методические рекомендации "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Российская газета 06:44
Здоровье
Число людей на карантине в Тульской области уменьшается
Число людей на карантине снижается, сегодня их 805 (10 апреля их число было более 1200).
Молодой коммунар 09:21
Общество
Медсестра в США записала эмоциональное видео после смерти пациентов
В Сети обсуждают эмоциальное видеообращение 35-летней медсестры Дэниэль Шмолл.
РЕН ТВ 07:26
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сама остригла волосы в Instagram
Ольга Бузова (34) продолжает участвовать в челленджах. На этот раз ее соперником стал Гусейн Гасанов (25).
Peopletalk вчера в 03:14
Здоровье
Детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли на карантин
У одного из пациентов детского отделения Петербургского городского онкологического центра в поселке Песочный подтвердился коронавирус.
Петербургский дневник 11:36
Политика
Турция вновь введет комендантский час в выходные из-за коронавируса
Власти Турции решили в следующие выходные, 18 и 19 апреля, повторить введение 48-часового комендантского часа из-за коронавируса.
Известия 12:17
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек
Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59