Накануне ОПЕК+ после четырехдневных переговоров все-таки согласовала условия нового соглашения, согласно которым добычу снизят на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. Базовым уровнем для сокращения добычи будет 11 миллионов баррелей в сутки.

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Политика К зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии обратился Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны бороться за свои жизни и не опускать руки из-за пандемии коронавируса. 309

Футбол ФИФА может открыть третье трансферное окно ФИФА может принять решение открыть третье трансферное окно в нынешнем году, так как до сих пор не ясно, когда возобновятся чемпионаты, и соответственно, когда будет открыто летнее ТО. 1

Религия У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 47

Происшествия Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по катастрофе Ту-154 Московский городской суд отменил решение Мещанского суда, который отказался отменять постановления о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи.

Общество В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, сообщил в Twitter губернатор Эндрю Куомо. 7

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 137

Здоровье Минздрав объяснил, как отличить коронавирус от ОРВИ Группа ведущих российских ученых и клиницистов подготовила Временные методические рекомендации "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19", - сообщили в Минздраве. 126

Политика Турция вновь введет комендантский час в выходные из-за коронавируса Власти Турции решили в следующие выходные, 18 и 19 апреля, повторить введение 48-часового комендантского часа из-за коронавируса.

Общество В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.