Энергетика
Lenta.ruСделку по нефти сочли провалом России
Накануне ОПЕК+ после четырехдневных переговоров все-таки согласовала условия нового соглашения, согласно которым добычу снизят на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. Базовым уровнем для сокращения добычи будет 11 миллионов баррелей в сутки.
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Комментарии
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Снятые Кевином Смитом за гроши «Клерки» обрели культовый статус и принесли купившему их когда-то продюсеру Харви Вайнштейну внушительную прибыль, однако до создателя независимого хита причитающиеся ему деньги до сих пор не дошли.
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Более 100 россиян вылетели рейсом «Аэрофлота» из Испании
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