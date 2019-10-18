Общество

Lenta.ruLenta.ruСдувающий людей украинский Су-27 попал на видео

Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии. Видеозапись была опубликована на YouTube пользователем Sam De Coninck в сентябре, однако на нее обратили внимание только сейчас.
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

РИА Новости13:50

Украинский истребитель «сдул» людей. Видео

Телеканал 360°14:07

На авиашоу в Бельгии украинский Су-27 сдул наземный персонал реактивной тягой

Накануне.Ru05:05

Пилотировавшие Су-27 украинцы опрокинули персонал авиашоу струей реактивного выхлопа

Царьград06:06

Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

Известия05:41

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским истребителем Су-27

РБК12:42

Видео: украинский истребитель сдул людей на авиашоу в Бельгии

РЕН ТВ04:53
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Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.
Коммерсантъ 21:30
Общество

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Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ

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