Автоспорт
F1news.ruСебастьян Феттель: Макс заслужил поул
Будет сложно побороться за победу: у Red Bull Racing и Mercedes небольшое преимущество в работе с резиной. Но я не случайно квалифицировался на первом ряду – у нас быстрая и мощная машина. Посмотрим, что нас ждёт в гонке.
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Общество
Опубликована переписка убитой Анастасии Ещенко об Олеге Соколове
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
Трамп начал проходить медобследование
Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Футбол
Артем Дзюба: «Может, и хорошо, что нам такую пощечину дали»
Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии (1:4) в матче отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года.
Кино
Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия
Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о новом контракте со сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно поменять в его контракте с РФС.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
Шоу-бизнес
Овсиенко впервые за два года увиделась с приемным сыном
Игорь живет в Майами с женой и внуком артистки Александром. Специально ради Татьяны ее приемный сын приехал из США.
Политика
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Общество
В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Происшествия
Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.
Музыка
17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»
17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Армия и оружие
России подсказали способ захвата Прибалтики
Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
Политика
Боливия разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой
Карен Лонгарик, министр иностранных дел переходного правительства Боливии, объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, сообщает RT.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Хоккей
Друэн помещен в список травмированных после хита Овечкина
SMOKED. pic.twitter.com/9eMP5QD0K3 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 16, 2019 24-летний канадец помещен в список травмированных.
Авто
Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Авто
Представлен новый седан Audi S8
Немецкая компания Audi обновила свой флагманский седан в «заряженной» версии S8.
Футбол
Хорватия — Словакия 3:1
Сборная Хорватия вышла на Евро-2020. Национальная команда Словакии сохраняет шансы принять участие в турнире.
Общество
Мединский раскритиковал работу Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.