Автоспорт

F1news.ruF1news.ruСебастьян Феттель: Макс заслужил поул

Будет сложно побороться за победу: у Red Bull Racing и Mercedes небольшое преимущество в работе с резиной. Но я не случайно квалифицировался на первом ряду – у нас быстрая и мощная машина. Посмотрим, что нас ждёт в гонке.
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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Квят - 16-й

РИА Новости14:44

Ферстаппен: болид просто летел, и я получал удовольствие

Чемпионат14:38

Пилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии «Формулы-1»

ТАСС Спорт14:09

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Квят — 16-й

Sportbox.RU14:06

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»

Спорт-Экспресс14:05

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Квят — 16-й

RT на русском14:14

Хэмилтон остался без поула в девятый раз подряд. Это личный рекорд Льюиса за время пребывания в «Мерседесе»

Sports.ru14:38
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Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
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В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Трамп начал проходить медобследование

Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
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Артем Дзюба: «Может, и хорошо, что нам такую пощечину дали»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии (1:4) в матче отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года.
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Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
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Черчесов ответил на вопрос о новом контракте со сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно поменять в его контракте с РФС.
Спорт-Экспресс 14:52
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Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
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Овсиенко впервые за два года увиделась с приемным сыном

Игорь живет в Майами с женой и внуком артистки Александром. Специально ради Татьяны ее приемный сын приехал из США.
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Появилось фото Путина в окружении спецназа

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В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

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Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Газета.Ru 03:14
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Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.
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17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

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В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

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Боливия разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой

Карен Лонгарик, министр иностранных дел переходного правительства Боливии, объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 15:00
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
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Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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Друэн помещен в список травмированных после хита Овечкина

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Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру

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В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК 15:49
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Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

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CyberSport.ru 14 ноября в 14:38
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РИА Новости 15:17
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Представлен новый седан Audi S8

Немецкая компания Audi обновила свой флагманский седан в «заряженной» версии S8.
Тарантас Ньюс 14 ноября в 05:51
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Хорватия — Словакия 3:1

Сборная Хорватия вышла на Евро-2020. Национальная команда Словакии сохраняет шансы принять участие в турнире.
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Общество

Мединский раскритиковал работу Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
РИА Новости 09:10
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Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
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Себастьян Феттель
Немецкий автоспорт
Немецкий автогонщик. Четырёхкратный чемпион мира серии Формула-1 - 2010, 2011, 2012 и 2013 годов, при этом становился самым молодым обладателем соответствующего количества титулов. Также установил множество достижений в категории «самый молодой» - он является самым молодым вице-чемпионом мира, обладателем поул-позиции, а также являлся самым молодым участником чемпионата, набравшим очки до сезона 2014 года, когда этот рекорд был побит российским гонщиком Даниилом Квятом. В 2010 году Феттель был признан лучшим спортсменом года в Германии.
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