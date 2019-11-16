Будет сложно побороться за победу: у Red Bull Racing и Mercedes небольшое преимущество в работе с резиной. Но я не случайно квалифицировался на первом ряду – у нас быстрая и мощная машина. Посмотрим, что нас ждёт в гонке.

Политика Трамп начал проходить медобследование Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Происшествия Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.

Общество В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.

Происшествия Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Армия и оружие России подсказали способ захвата Прибалтики Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.

Политика Боливия разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой Карен Лонгарик, министр иностранных дел переходного правительства Боливии, объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, сообщает RT.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Игры Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2 Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.

Футбол Хорватия — Словакия 3:1 Сборная Хорватия вышла на Евро-2020. Национальная команда Словакии сохраняет шансы принять участие в турнире.