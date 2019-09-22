Автоспорт
Вестник КавказаСебастьян Феттель стал лучшим на Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Пилот Ferrari Себастьян Феттель (Германия) выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1". На второе место вышел его напарник по команде Шарль Леклер из Монако. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull.
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