Пилот Ferrari Себастьян Феттель (Германия) выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1". На второе место вышел его напарник по команде Шарль Леклер из Монако. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull.

Себастьян Феттель стал лучшим на Гран-при Сингапура «Формулы-1»

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