Политика
РИА НовостиСебастьян Курц стал канцлером Австрии
Новый кабинет состоит из 17 членов: канцлера, вице-канцлера, 13 министров и двух госсекретарей. Таким образом, Курц снова вернулся на пост главы правительства республики, лидер "Зелёных" Вернер Коглер стал вице-канцлером, а также министром по делам государственной службы и спорта.
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Политика
Путин посетил военный командный пункт России в Сирии
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Киркоров опубликовал видео без плавок с отдыха на Мальдивах
Уже известно, что после отдыха на Мальдивах Киркоров поедет вместе с детьми в американский Диснейленд.
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Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман Максим Галкин поделился снимками с празднования Рождества.
Футбол
Украинский тренер рассказал, почему не поедет работать в Россию
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук рассказал, почему не поедет работать в чемпионате России. По его словам, у него были предложения.
Политика
Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией
Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Космос
Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету
Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, обнаружили экзопланету близкого к Земле размера, обращающуюся вокруг звезды TOI 700.
Политика
Зариф прокомментировал отказ в выдаче ему визы США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал отказ в визе США, куда глава МИД намеревался отправиться для участия в заседании Совбеза ООН.
Общество
Онищенко заявил о необходимости отменить новогодние каникулы
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что стране нужно отказаться от новогодних праздников, так как это вредит здоровью граждан и тормозит развитие экономики.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Спорт
Лефсус: не стану плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил опасение, что, если Сергею Устюгову не разрешат выступать на Олимпиаде-2022, спортсмен может потерять мотивацию и завершить карьеру.
Хоккей
Эксперт и комментатор TSN Рэй Ферраро – об НХЛ и Олимпиаде, Илье Ковальчуке
«Чемпионат» поговорил с ним о том, как в Северной Америке относятся к Олимпиаде, почему НХЛ отказывается отпускать своих хоккеистов на Игры, а также спросил о будущем Ильи Ковальчука, с которым он успел поиграть за «Атланту».
Политика
Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией
Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Шоу-бизнес
Речь Питта на церемонии «Золотой глобус» расстроила Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон что-то очень сильно расстроило во время речи Брэда Питта на церемонии вручения премии «Золотой глобус».
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Армия и оружие
Посольство США и аэропорт в Багдаде подверглись ракетной атаке
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией.
Происшествия
Избиение бывшего сотрудника колонии начальником УФСИН опровергли
Информация об избиении бывшего замначальника исправительной колонии №1 (ИК-1) в Кызыле майора Владимира Монгуша руководителем регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний не соответствует действительности.
Авто
Джеймс Кэмерон показал иллюстрации второго «Аватара»
Джеймс Кэмерон приехал на CES 2020, где показал сразу несколько концептов второго «Аватара».
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Экономика
PwC предсказало «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году
Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз консалтингового агентства PwC.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Футбол
«Астон Вилла» арендовала Дринкуотера у «Челси»
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Общество