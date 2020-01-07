Политика

РИА НовостиРИА НовостиСебастьян Курц стал канцлером Австрии

Новый кабинет состоит из 17 членов: канцлера, вице-канцлера, 13 министров и двух госсекретарей. Таким образом, Курц снова вернулся на пост главы правительства республики, лидер "Зелёных" Вернер Коглер стал вице-канцлером, а также министром по делам государственной службы и спорта.
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Себастьян Курц вернулся на пост канцлера Австрии после скандальной отставки

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