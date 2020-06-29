Общество
ТАСССебестоимость ракеты «Ангара» планируют снизить на 3 млрд рублей
Себестоимость ракеты-носителя "Ангара" к 2024 году будет снижена с 7 млрд до 4 млрд рублей. Об этом говорится в пояснениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности Центра им. М. В. Хруничева за 2019 год.
Читать в источнике
Оценить251
с чего всё началось
Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, это в три раза больше, чем у ракеты "Протон-М", которую ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.РИА Новостивчера в 18:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Втрое дороже «Протона»: озвучена стоимость производства ракеты «Ангара»
Московский Комсомолецвчера в 18:19
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество
В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев
«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов.
РБК вчера в 16:40
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 04:20
Футбол
«Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Прогноз: Заха, Джей Родригес и Джордан Айю возьмут выходной
Анализ и прогноз матча «Кристал Пэлас» — «Бёрнли» (29.06.2020) Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол.
Чемпионат вчера в 14:30
Экономика
«ВСМПО-Ависма» готовится продать свою долю в «Русгидро»
Собеседники газеты отмечают, что корпорация готовится к продаже пакета, что стабилизировать свое финансовое положение на фоне падения экспортных возможностей.
Ведомости вчера в 20:37
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Здоровье
Эксперт предупредила о риске роста числа диабетиков после пандемии
Завкафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Татьяна Демидова заявила о риске роста числа пациентов с диабетом после пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru вчера в 10:01
Кино
Любителей трилогий «Хоббит» и «Властелин колец» ждет большой подарок
Совсем недавно умер актер Иэн Холм, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец».
Телепрограмма вчера в 11:21
Футбол
Гончаренко вернулся на тренерский мостик футбольного клуба ЦСКА
ИА Красная Весна вчера в 13:16
Происшествия
Гаражи с автомобилями загорелись в Благовещенске
Сообщение о пожаре в гаражном массиве на улице Строителей в областноим центре поступило 29 июня в 03:13.
Телепорт вчера в 22:47
Армия и оружие
Индия и Китай укрепляют рубежи в районе боевых столкновений
ИА Красная Весна вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Происшествия
В Хакасии устраняют последствия непогоды, есть пострадавший
Абакан, 29 июня 2020, 05:35 — REGNUM Несколько муниципалитетов Хакасии пострадали от ливня и штормового ветра 28 июня.
REGNUM вчера в 22:35
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Энергетика
«Транснефть» может потерять до 40% выручки при снижении тарифов на прокачку нефти вдвое
Снижение тарифов на транспортировку нефти по трубопроводам "Транснефти" может привести к падению выручки монополии на 40%, неспособности погашать задолженность и поддерживать инфраструктуру в работоспособном состоянии.
ТАСС вчера в 23:19
Общество
Более 390 россиян вылетели из США в Москву вывозным рейсом
Вывозной рейс с 394 россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
RT на русском вчера в 22:52
Авто
«АвтоВАЗ» не справляется с выпуском Lada Xray
Совсем недавно сообщалось о том, что хэтчбек Lada Xray планируется снять с производства, из-за плохого спроса.
32CARS.ru вчера в 15:17
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости вчера в 14:38
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru вчера в 18:12
Происшествия
На Алтае при взрыве газа в доме погибла женщина
РБК вчера в 22:20
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
Общество
У северных границ России засекли повышенную радиацию
В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.
Газета.Ru вчера в 09:30
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Газета.Ru вчера в 16:43
Происшествия
В Бурятии выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 29 июня 2020, 05:38 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:38
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
Vprognoze.ru 27 июня в 12:10
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
Общество
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета вчера в 11:30
Космос
Духи с ароматом космоса планируют создать в США
Пятый канал вчера в 18:55