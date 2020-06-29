Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, это в три раза больше, чем у ракеты "Протон-М", которую ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.

с чего всё началось

Себестоимость ракеты-носителя "Ангара" к 2024 году будет снижена с 7 млрд до 4 млрд рублей. Об этом говорится в пояснениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности Центра им. М. В. Хруничева за 2019 год.

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