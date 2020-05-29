Энергетика
Вести.RuСечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти
"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Как пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли, компания проинформировала Минэнерго РФ о своей неготовности к продлению сокращения нефтедобычи на уровне, который был запланирован в рамках сделки на май-июнь.Компаниявчера в 13:24
Подробнее о событии
Показать все источники
«Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти на фоне сделки ОПЕК+
Rambler News Service03:32
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Космос
Существование девятой планеты в Солнечной системе опровергнуто
Территория новостей 26 мая в 11:54
Кино
Фильм «Соник в кино» получит сиквел
Discover24 05:39
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Общество
Митрохина задержали за одиночный пикет на Петровке, 38
Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») задержали при проведении одиночного пикета возле здания МВД на Петровке, 38.
Коммерсантъ 05:53
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором
В линейке Toyota Land Cruiser Prado предложат 2,5-литровым 205-сильным двигателем с крутящим моментом 250 Нм, пару которому составит Direct Shift CVT.
Tvoe-avto.com 10:16
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
«Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
Известия 10:11
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя
Газета «Ведомости» сообщила об изменениях в составе покупателей издания. Журналисты «Ведомостей» ссылаются на источники.
BFM.ru вчера в 14:57
Общество
В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку
В российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.
RT на русском 11:41
Кино
Создатель «Чернобыля» займется экранизацией романа «Волхв»
«Волхва» уже пытались превратить в полноценный фильм, но зрители, критики и даже сам автор романа остались недовольны результатом.
Телепрограмма 08:43
Экономика
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Здоровье
Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
Мой Брянск 02:31
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Транспорт
Действия льготных проездных билетов возобновят в Петербурге с 1 июня
Более подробную инструкцию по восстановлению проездного билета опубликуют на официальном сайте администрации Северной столицы, а также на сайтах метрополитена.
iReactor вчера в 11:51
Общество
Губернатор Куйвашев отложил решение о продлении ограничений на 1 июня
Глава региона заявил о необходимости изучить статистику выходных дней Решение о продлении или смягчении коронавирусных ограничений в Свердловской области будет принято в понедельник, 1 июня.
Правда УрФО 11:06
Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
МонаВиста 09:55
Общество
Минюст убрал увеличенные штрафы из проекта нового КоАП
Наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличиваться не будут, сообщает в пятницу Минюст.
РИА Новости 11:42
Игры
Названа дата презентации PlayStation 5
Lenta.ru 11:24
Общество
Минтруд пересмотрит пенсионный стаж работающих с коронавирусом медиков
В 2020 году медикам, которые помогают пациентам с COVID-19, каждый день работы будет засчитываться за три.
Суть событий 11:42
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Авто
Volkswagen надеется захватить рынок электрокаров в Китае
В Volkswagen готовятся «захватить» китайский рынок электрических транспортных средств.
Car.ru 27 мая в 09:03
Экономика
Бегство инвесторов с бирж и «черный» майнинг. Главные новости за 2 минуты
С марта объемы торгов на криптобиржах росли во многом из-за того, что люди постоянно находились дома.
РБК 11:25
Общество
В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины
Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
Регион 64 11:25
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут начать работать парикмахерские
Власти Подмосковья намерены с 3 июня открыть парикмахерские.
BFM.ru 11:49
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа.
Вестник 05:31
Футбол
17 лет назад «Милан» выиграл Лигу чемпионов. Все решил Шевченко
17 лет назад «Милан» по пенальти обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс вчера в 12:08
Происшествия
Пять отделений БСМП-2 Ростова закрыли на карантин
В Ростове-на-Дону в пяти отделениях БСПМ-2 выявили коронавирус у пациентов.
Южная служба новостей 08:56
Здоровье
Число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 99 человек
В Саратовской области умерли 99 человек с коронавирусом, при этом вирус стал причиной смерти в 34 случаях.
Версия-Саратов 11:53