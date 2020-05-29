Энергетика

Вести.RuВести.RuСечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Как пишет Reuters
 со ссылкой на источники в отрасли, компания проинформировала Минэнерго РФ о своей неготовности к продлению сокращения нефтедобычи на уровне, который был запланирован в рамках сделки на май-июнь.
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