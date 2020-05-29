с чего всё началось

"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

Экономика В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 5

Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем «Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении. 308

Общество «Ведомости» сообщили о смене покупателя Газета «Ведомости» сообщила об изменениях в составе покупателей издания. Журналисты «Ведомостей» ссылаются на источники. 15

Общество В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку В российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.

Кино Создатель «Чернобыля» займется экранизацией романа «Волхв» «Волхва» уже пытались превратить в полноценный фильм, но зрители, критики и даже сам автор романа остались недовольны результатом.

Экономика Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.

Общество Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года. 1,2K

Общество Губернатор Куйвашев отложил решение о продлении ограничений на 1 июня Глава региона заявил о необходимости изучить статистику выходных дней Решение о продлении или смягчении коронавирусных ограничений в Свердловской области будет принято в понедельник, 1 июня. 20

Общество Минюст убрал увеличенные штрафы из проекта нового КоАП Наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличиваться не будут, сообщает в пятницу Минюст.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки. 3

Общество В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок. 5

Шоу-бизнес Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой 33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа. 11