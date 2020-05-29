Энергетика
Вести.RuСечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти
"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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с чего всё началось
Как пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли, компания проинформировала Минэнерго РФ о своей неготовности к продлению сокращения нефтедобычи на уровне, который был запланирован в рамках сделки на май-июнь.Компаниявчера в 13:24
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«Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти на фоне сделки ОПЕК+
Rambler News Service03:32
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Лечение коронавируса на дому обходится в 26,6 тыс. рублей
Согласно базовому тарифу, который с апреля увеличился на 10%, Лечение одного ковидного больного на дому стоит 26 656 рублей для взрослого и 22 138 рублей для ребенка.
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Чемпион UFC Джон Джонс обвинил Уайта во лжи
Боец ММА Джон Джонс раскритиковал главу UFC Дану Уайта, который заявил о том, что спортсмен запрашивает непомерно высокие гонорары за переход в тяжёлый вес.
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Захарова добавила, что МИД России очень внимательно следит за ситуацией и выразила надежду на возвращение «привычного всем мира, наполненного путешествиями».
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В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
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Свердловский губернатор не определился со снятием ограничений
Решение по вопросу отмены или продления режима самоизоляции в Свердловской области будет принято в течение двух дней, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев 29 мая в Instagram.
ИА Красная Весна 10:13
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В Миннеаполисе журналистов CNN арестовали в прямом эфире
Освещавшие протесты в Миннеаполиса журналисты CNN были арестованы полицией прямо во время прямого эфира в 5 часов утра по местному времени (13:14 мск) 29 мая, следует из видео на сайте CNN.
ИА Красная Весна 08:02
Армия и оружие
Китайское СМИ оценило новую российскую подлодку
Характеристику новой российской подлодки проекта 545 "Лайка" оценило китайское СМИ Гуанмин жибао.
Газета.Ru 09:56
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«Ахмат» не продлит контракт с Глушаковым
Soccer.ru 08:46
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Понтус Вернблум откровенно рассказал о России и ЦСКА
Спорт день за днем 10:19
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Экономика
Эксперты спрогнозировали укрепление рубля из-за отпусков россиян дома
Отказ россиян от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 09:53
Общество
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три
Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
Здоровье
В США родился ребенок с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами и языками.
Известия вчера в 20:01
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
Общество
В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:38
Наука
Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
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Премьер-министр Украины назвал сроки получения кредита от МВФ
В общей сложности с 2014 года ЕС одолжил Киеву 3,8 млрд евро, что стало рекордным размером денежной помощи стране, не входящей в союз.
Слово и Дело 09:15
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Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
Экономика
Кондратьев: Кубань обеспечит продовольственную безопасность страны
Несмотря на различные сложности, Краснодарский край выполнит задачу по обеспечению продовольственной безопасности России.
СочиСтрим 09:10
Футбол
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию
Что важно, существует довольно большая вероятность отмены финала в Стамбуле.
Газета.Ru 08:15
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Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Общество
Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»
Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
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Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
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Футбол
РФС согласовал с Роспотребнадзором проведение матчей РПЛ со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) и Роспотребнадзор согласовали возможность проведения матчей чемпионата России с болельщиками на трибунах.
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