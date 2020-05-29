с чего всё началось

"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

Здоровье Лечение коронавируса на дому обходится в 26,6 тыс. рублей Согласно базовому тарифу, который с апреля увеличился на 10%, Лечение одного ковидного больного на дому стоит 26 656 рублей для взрослого и 22 138 рублей для ребенка. 47

Единоборства Чемпион UFC Джон Джонс обвинил Уайта во лжи Боец ММА Джон Джонс раскритиковал главу UFC Дану Уайта, который заявил о том, что спортсмен запрашивает непомерно высокие гонорары за переход в тяжёлый вес.

Политика Захарова оценила прогнозы по возобновлению турпотока из РФ Захарова добавила, что МИД России очень внимательно следит за ситуацией и выразила надежду на возвращение «привычного всем мира, наполненного путешествиями».

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции "До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства. 48

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,3K

Общество В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры «С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС. 68

Общество Свердловский губернатор не определился со снятием ограничений Решение по вопросу отмены или продления режима самоизоляции в Свердловской области будет принято в течение двух дней, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев 29 мая в Instagram. 3

Происшествия В Миннеаполисе журналистов CNN арестовали в прямом эфире Освещавшие протесты в Миннеаполиса журналисты CNN были арестованы полицией прямо во время прямого эфира в 5 часов утра по местному времени (13:14 мск) 29 мая, следует из видео на сайте CNN. 4

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3K

Общество Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда. 2

Энергетика «Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме". 493

Общество В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. 88

Наука Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат. 120

Экономика Премьер-министр Украины назвал сроки получения кредита от МВФ В общей сложности с 2014 года ЕС одолжил Киеву 3,8 млрд евро, что стало рекордным размером денежной помощи стране, не входящей в союз.

Происшествия Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.

Общество Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа» Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы. 28