Энергетика
Вести.RuСечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти
"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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«Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти на фоне сделки ОПЕК+
Rambler News Service03:32
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Здоровье
Перечислены противопоказания для ношения масок
UfacityNews.ru вчера в 06:25
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
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Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Армия и оружие
В США оценили испытания обновленного Ту-22МЗМ
Обозреватели агентства «The National Interest» обратили внимание на испытания Ту-22МЗМ, во время которых боевая машина достигла сверхзвуковой скорости.
ГЛАС.RU вчера в 06:51
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Энергетика
«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости 08:26
Общество
Министр экономики Бурятии извинилась за фразу «с голоду никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу "Никто не умер от голода", которую произнесла во время обсуждения последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:17
Экономика
Вексельберг рассказал об отказе зарубежных банков разблокировать счета
Швейцарские банки отказали российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу в разморозке счетов, которые находятся под санкциями США, часть средств которых он планировал направить на борьбу с коронавирусом.
Rambler News Service 07:59
Шоу-бизнес
Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни
Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
Футбол
«Ахмат» не планирует продлевать контракт с Глушаковым
«Ахмат» не планирует реализовывать опцию автоматического продления контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
Евро-футбол.ру 08:36
Футбол
Легенда «Зенита» Анюков объявил о завершении карьеры
37-летний футболист "Крыльев Советов" Александр Анюков объявил о завершении карьеры.
Life.ru вчера в 06:41
Общество
На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса
Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников.
REGNUM 08:23
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Футбол
Вернблум: «До сих пор ругаюсь по-русски, когда слишком зол»
Шведский полузащитник Понтус Вернблум, выступавший в составе ЦСКА с 2012 по 2018 годы, отвечая на вопрос, помнит ли он русские слова, рассказал, что до сих пор иногда ругается по-русски.
Bobsoccer 05:17
Общество
В Липецкой области продлены ограничения в связи с COVID-19
В Липецкой области до 20 июня продлены ограничения, связанные с распространением коронавируса.
Российская газета 08:16
Футбол
Рюдигер уговаривает Вернера перейти в «Челси»
Рюдигер и Вернер являются не только партнерами по сборной Германии, но и близкими друзьями, что может поспособствовать переходу 24-летнего немца в "Челси".
Soccer.ru 07:31
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 68 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 27 мая выявлено 68 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 27 мая в 01:45
Политика
Лукашенко рассказал о политической стороне пандемии коронавируса
Белорусский лидер не стал уточнять, чьи именно политические задачи и каким образом выполняются на фоне пандемии COVID-19.
News.ru 07:04
Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Политика
Украина обменяла национальные интересы и последний ценный актив на американский СПГ
Одобренный Киевом меморандум о поставках СПГ из США является конъюнктурным решением, которое показало полную зависимость Украины от Вашингтона в вопросах энергобезопасности, рассказал ФБА "Экономика сегодня" президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.
Экономика сегодня 04:12
Общество
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европа в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ вчера в 01:50
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Кино
Актер Генри Кавилл может снова сыграть Супермена
"Супермен" Генри Кавилл ведет переговоры с кинокомпанией Warner Bros. о возвращении во вселенную DC, хотя выход сиквела "Человека из стали" не запланирован.
Экономика сегодня вчера в 05:21
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Общество
В Татарстане плату за детсады начнут начислять с учётом посещаемости
"Необходимо произвести все расчёты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учётом нового формата", - передаёт слова Песошина пресс-служба Президента РТ.
Vverh-tatarstan.ru 05:57