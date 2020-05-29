"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

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