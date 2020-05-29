Энергетика

Вести.RuВести.RuСечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Сечин пообещал выполнить контракты по поставке нефти, несмотря на сделку ОПЕК+

Реальное время03:59

Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

Вести.Ru04:38

Сечин опроверг нехватку нефти из-за снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+

News.ru04:10

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Rambler News Service03:32

Сечин: «Роснефть» выполнит все контрактные обязательства по поставкам нефти

ТАСС03:22

Роснефть столкнулась с нехваткой нефти для экспорта из-за сделки ОПЕК+

Компаниявчера в 13:24
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