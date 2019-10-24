Энергетика
Евразия DailyСечин: США нажились на санкциях против Ирана, продавая нефть ЕС
Соединённые Штаты стали единственным регулятором на глобальном рынке нефти, заявил сегодня, 24 октября, глава ПАО «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне, передаёт корреспондент EADaily.
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Rambler News Serviceвчера в 07:16
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В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
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Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Эдмонтон Ойлерз".
Газета.Ru 00:34
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Армия и оружие
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Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Известия вчера в 23:09
Армия и оружие
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Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
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Сахалин.Инфо 00:11
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Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37
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Скончался пострадавший от нападения медведя на Курилах мужчина
В лечебном учреждении Южно-Сахалинска скончался 36-летний мужчина, ранее пострадавший в результате нападения медведя на Курильских островах, сообщает АСТВ.
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Футбол
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В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы украинское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с датским «Копенгагеном» — 1:1.
RT на русском вчера в 17:25
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Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
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Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Происшествия
Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров
Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
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Политика
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
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Параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы - Минэнерго Казахстана
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Политика
Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР
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