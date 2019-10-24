Энергетика
Евразия DailyСечин: США нажились на санкциях против Ирана, продавая нефть ЕС
Соединённые Штаты стали единственным регулятором на глобальном рынке нефти, заявил сегодня, 24 октября, глава ПАО «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне, передаёт корреспондент EADaily.
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Политика
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Происшествия
В Тюменской области зафиксирован случай редкой «гаффской болезни»
Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.
Российская газета 22 октября в 07:30
Футбол
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Происшествия
Абызов оставлен в СИЗО до конца января
Срок содержания в СИЗО бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова продлен до 25 января.
Ридус 13:56
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru вчера в 17:16
Футбол
«Ювентус» победил «Локомотив» в Лиге Чемпионов
Телеканал 360° 22 октября в 17:35
Спорт
Сафин пожаловался на награды для российских футболистов
Бывший теннисист Марат Сафин высказался о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
Lenta.ru 13:09
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru 22 октября в 23:10
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в тройку самых дорогих событий за 10 лет
Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось государству более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
РБК 12:54
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Технологии
Вышел Google Chrome с принудительным тёмным режимом
Вышла стабильная версия Google Chrome под номером 78. Браузер доступен для Mac, Windows, Linux, Android и iOS.
The GEEK 02:18
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия 13:35
Политика
Мария Бутина подписала документы об освобождении
Московский Комсомолец 11:55
Финансы
Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию
Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
РИА Новости 06:46
Наука
Останки предка всех наземных позвоночных нашли на севере России
Останки предка всех наземных позвоночных нашли в Коми.
РЕН ТВ 11:43
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости 10:20
Футбол
«Трабзонспор» и «Краснодар» объявили составы на матч Лиги Европы
Турецкий "Трабзонспор" и российский "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 13:49
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Шоу-бизнес
Волочкова травмировалась на репетиции
Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
URA.Ru вчера в 23:54
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Происшествия
Начальника больницы ФСИН уличили в продаже наркотиков заключенным
В Челябинской области начальника больницы управления ФСИН задержали за попытку сбыта наркотиков заключенным.
Lenta.ru 13:58
Футбол
Макгрегор посетит матч ЦСКА — «Ференцварош»
Спорт-Экспресс 12:24