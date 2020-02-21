Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

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