Политика

RT на русскомRT на русскомСечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 19:13

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Сечин доложил Путину о переговорах с Лукашенко

Взгляд.рувчера в 19:22

Сечин представил Путину результаты переговоров с Лукашенко по нефти

REGNUMвчера в 21:07

Путину доложили об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Телеканал 360°вчера в 21:03

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефтяному вопросу

Life.ruвчера в 19:53

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

RT на русском00:53

Путину сообщили об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Lenta.ruвчера в 19:21

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

РИА Новостивчера в 19:13
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Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности Анкары начать операцию в Идлибе

Анкара не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и готова начать там военную операцию.
ФАН 19 февраля в 05:13
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском вчера в 09:16
Политика

Зеленский созвонился с оставленной в Ухане из-за собаки украинкой

Украинский президент Владимир Зеленский позвонил жительнице страны Анастасии Зинченко, которая была вынуждена остаться в китайском Ухане из-за своей собаки.
Газета.Ru 00:34
Общество

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
RT на русском вчера в 23:17
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
РБК 02:00
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости вчера в 20:54
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости вчера в 21:32
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 01:40
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции, об этом военный заявил в интервью РИА Новости.
РИА Новости 02:16
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
Tvoe-avto.com вчера в 02:02
Общество

Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»

Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Тульская пресса вчера в 11:20
Общество

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Интерфакс 02:17
Общество

Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию

Группа «Рики», создатель мультфильмов «Смешарики», приобретет контрольный пакет акций студии «Аэроплан», выпускающей «Фиксиков», заявил «Ведомостям» глава управляющего комитета «Рики» Марк Завадский и подтвердил представитель «Аэроплана».
РБК вчера в 23:33
Происшествия

Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России

Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
BFM.ru 00:40
Общество

Бизнес нашел в законопроекте Минсвязи дискриминацию российских компаний

Смущает участников рынка и то, что законопроект носит рамочный характер, его нормы предстоит уточнять подзаконными актами, что «повлечет риски избыточного регулирования отрасли аналитики больших данных и может стать сдерживающим фактором для развития рынка данных».
РБК вчера в 23:32
Общество

Врач рассказала, кому нельзя есть блины

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от употребления блинов.
РИА Новости вчера в 23:15
Происшествия

Российские моряки отравились химикатами на судне во Франции

Российское посольство во Франции осведомлено о ситуации с отравлением химикатами российских моряков, чье судно находится в порту французского Бреста, и поддерживает контакт с французскими властями, которые ведут расследование происшествия.
ТАСС вчера в 16:32
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 16:08
Гаджеты

Samsung объявила о начале предзаказов на новые флагманы Galaxy S20

Южнокорейская компания Samsung объявила о старте предзаказов на новую серию смартфонов Galaxy S20. Начало продаж намечено на 13 марта.
Профиль 01:28
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
Авто

Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Shraibikus News вчера в 18:39
Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Lenta.ru 01:35
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи в одном пиджачке снялась на фоне Эйфелевой башни

Артистка предстала в шикарном образе на фоне Эйфелевой башни.
Paparazzi.ru вчера в 07:18
Происшествия

У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус

Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
РБК вчера в 17:27
Футбол

Неймар не включил Роналду в топ-5 лучших футболистов мира

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар назвал свою пятёрку лучших игроков мира прямо сейчас.
Soccer.ru вчера в 23:40
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракты в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя по ходатайству СК принял решение о заключении под стражу обвиняемых в подготовке теракта в Керчи подростков 15 и 16 лет.
Российская газета вчера в 12:04
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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