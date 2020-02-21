Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Игорь Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти. Глава Роснефти рассказал, что обсудил с главой Белоруссии дальнейшее сотрудничество. В компании настроены на конструктивное общение и доверительные отношения с коллегами.

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

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