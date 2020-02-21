Политика

Piter.tvPiter.tvСечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

Игорь Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти. Глава Роснефти рассказал, что обсудил с главой Белоруссии дальнейшее сотрудничество. В компании настроены на конструктивное общение и доверительные отношения с коллегами.
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Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 19:13

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Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефтяному вопросу

Life.ruвчера в 19:53

Сечин представил Путину результаты переговоров с Лукашенко по нефти

REGNUMвчера в 21:07

Путину доложили об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Телеканал 360°вчера в 21:03

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

RT на русском00:53

Сечин доложил Путину о переговорах с Лукашенко

Взгляд.рувчера в 19:22

Путину сообщили об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Lenta.ruвчера в 19:21

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

РИА Новостивчера в 19:13
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Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Общество

Падение метеорита в Карелии зафиксировали на видео

Случившееся зафиксировала камера, принадлежащая компании «Ситилинк». Видео демонстрирует полет небесного тела с большой скоростью.
Профиль 03:34
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» южнокорейским «Паразитам»

Мойка78 вчера в 23:20
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Спорт

Тренер сборной Норвегии: «Большунов всех разбил»

Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал результаты в масс-старте Мерокере, который состоялся в рамках многодневки Ски Тур.
Sport.ru 04:00
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Известия 05:03
Армия и оружие

Турецкие войска начали наступление в сирийской провинции Идлиб

Интерфакс вчера в 09:13
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

РИА Новости вчера в 19:20
Игры

На Tokyo Game Show 2020 покажут PlayStation 5 и Xbox Series X

Организаторы Tokyo Game Show 2020 объявили, что на выставке покажут консоли следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом сообщил портал Twinfinite.
CyberSport.ru 05:17
Общество

Автограф Путина продали на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей

ТК Звезда 05:02
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста.
Вести.Ru 02:28
Политика

Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Известия вчера в 23:35
Единоборства

UFC представила постер к бою Нурмагомедова и Фергюсона

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер турнира UFC 249, который пройдёт в Бруклине (Нью-Йорк, США) 18 апреля.
Чемпионат вчера в 20:03
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Гаджеты

Стали известны цены на новые настольные процессоры Intel

Настольные процессоры Intel Comet Lake-S пока не вышли, но мы знаем о них всё больше.
iXBT.com вчера в 08:03
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боевых действий в Ливии.
RT на русском 03:55
Политика

Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны

Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 04:10
Наука

Китайцы создали крылья, работающие от солнечного света

МедиаПоток вчера в 08:49
Общество

В России могут ввести новый штраф для дачников

В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
Российская газета 05:28
Культура

Дочь Кадырова представит свою коллекцию одежды в Париже

Во Франции состоятся мероприятия, посвященные 10-летию бренда Firdaws — коллекции модного дома, руководит которым Айшат Кадырова — дочь главы Чечни Рамзана Кадырова.
REGNUM 00:48
Политика

Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины

Российский прокурор в пятницу попросил приговорить к девяти годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России через СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда в Москве.
РИА Новости 03:02
Общество

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента.
Газета.Ru 05:03
Армия и оружие

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
РИА Новости 05:19
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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