Политика
РИА НовостиСечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти
Ранее на этой неделе глава "Роснефти" провел переговоры по нефти с Лукашенко. Песков утвердительно ответил на вопрос, доложил ли Сечин об их итогах.
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.РИА Новости19:13
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Политика
Лидеры стран ЕС призвали прекратить боевые действия в Идлибе
Лидеры стран-членов Евросоюза призвали стороны к немедленному прекращению военных действий в сирийской провинции Идлиб, сообщило издание Star Tribune 20 февраля.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Футбол
Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Авто
Бюджетные модели Chevrolet снова начнут продавать в России
Весной 2020 года российские автодилеры начнут продавать хэтчбек Spark и седаны Cobalt и Nexia.
Общество
Украинка отказалась эвакуироваться из Уханя из-за своей собаки
Гражданка Украины Анастасия З. отказалась от эвакуации из города Ухань из-за отсутствия возможности взять с собой любимую собаку.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери
В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Шоу-бизнес
Татьяна Догилева сменила имидж ради роли в сериале про вампиров
Сюжет сериала будет построен вокруг семьи вампиров, которая живет в обычном провинциальном российском городе.
Гаджеты
Названы возможные даты презентации и выхода нового бюджетного iPhone
Бюджетный смартфон Apple публика может увидеть раньше, чем рассчитывала. Презентация iPhone SE 2 может состояться уже 31 марта.
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Футбол
«Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде
Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.
Экономика
Глава Минстроя назвал крайней мерой отключение ЖКУ за долги
Отключение коммунальных услуг за неуплату является самой крайней мерой воздействия на должников, при этом задолженность населения сейчас составляет 573 млрд рублей, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Владимир Якушев в интервью газете "Известия".
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Экономика
Счетная палата отрицательно оценила результаты пенсионной реформы
В Счетной палате проанализировали рост числа получателей социальной доплаты к пенсии и сделали вывод о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для самих пенсионеров, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Наука
Эксперты выяснили, как можно бороться с мигренью
Проведя эксперименты с десятками добровольцев, страдающих мигренью, сотрудники Университета Бирмингема (Великобритания) доказали, что гипервозбудимость зрительной коры мозга действительно имеет прямое отношение к механизму возникновения боли.
Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
Происшествия
Ещё двое россиян на Diamond Princess заразились коронавирусом
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Армия и оружие
Антонов: Россия не стремится к гонке вооружений
Российская Федерация совершенствует свои вооруженные силы, что остается безусловным приоритетом и важной составляющей международной безопасности, вместе с тем Россия не стремится к военному доминированию или гонке вооружений, целью является наличие оборонного потенциала, достаточного для сдерживания потенциального противника от агрессии, заявил Антонов.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию
Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Общество
Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы
Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.