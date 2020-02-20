Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Ранее на этой неделе глава "Роснефти" провел переговоры по нефти с Лукашенко. Песков утвердительно ответил на вопрос, доложил ли Сечин об их итогах.

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

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