Политика
РИА НовостиСечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти
Как сообщили в "Роснефти", Сечин и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава компании подчеркнул, что ценит доверительные отношения с Белоруссией и настроен конструктивно. Москва и Минск с прошлого года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть.
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с чего всё началось
Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости19:13
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Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
Наука
Технология Enevate XFC-Energy позволяет существенно повысить энергетическую плотность аккумуляторов и скорость зарядки
Аккумулятор поддерживает скорость разрядки 10C (то есть, скажем, батарея емкостью 150 А·ч может разряжаться током 1500 А) Что касается скорости заряда, технология Enevate XFC-Energy обеспечивает зарядку на 75% от полной емкости всего за пять минут при скорости зарядки 10C.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Происшествия
Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми
Общество
Евкуров поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова
Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров письменно поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
Шоу-бизнес
Максим Галкин извинился перед Натальей Гулькиной за ошибку в выпуске «Сегодня вечером»
Наталья Гулькина, которая сегодня отмечает своего 56-летие, ранее обвинила Максима Галкина и Маргариту Суханкину в клевете.
Авто
КамАЗ показал беспилотный грузовик без кабины
«КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.
Технологии
IBM сомневается в возможности «Росатома» создать квантовый компьютер
Россия не является конкурентом IBM в области квантовых компьютеров, по своим технологиям американская компания опережает всех в мире на десятилетие, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент IBM Арвинд Кришна.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
Происшествия
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.
Футбол
Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»
Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
Кино
В Москве прошла премьера фильма «Калашников»
Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
Экономика
ГД рассмотрит законы-«упрощенки» для малого бизнеса
20 февраля Госдума обсудит два правительственных законопроекта, которые во многом упростят жизнь малому бизнесу.
Армия и оружие
Турецкие военные пошли в наступление в Идлибе
В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что турецкие военные пошли в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.
Происшествия
На кузбасском автовокзале зарезали мужчину
В Ленинске-Кузнецком в четверг, 20 февраля, около 14.45, был обнаружен труп мужчины.
Здоровье
Китайский эксперт предположил, что коронавирус может стать хроническим
Вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь заявил, что новый тип коронавируса COVID-2019 со временем может приобрести хроническую форму болезни и существовать как эпидемиологический грипп.
Общество
Кто круче: сравниваем лучший советский мотор с первым V12 Ferrari
Энцо Феррари любил моторы V12, но до их использования дозрел только в конце 40-х годов.
Политика
Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету
В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету.
Авто
Станет ли палладий новым золотом
Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Происшествия
Под Саратовом мужчина погиб, упав в шахту лифта
Мужчина погиб в результате падения в шахту лифта, куда его затянуло тросом в городе Балаково в Саратовской области.
Кино
В прокат выходит «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
В четверг, 20 февраля, в российский прокат выходит "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим в главной роли.
Политика