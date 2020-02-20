Политика

РИА НовостиРИА НовостиСечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

Как сообщили в "Роснефти", Сечин и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава компании подчеркнул, что ценит доверительные отношения с Белоруссией и настроен конструктивно. Москва и Минск с прошлого года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть.
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с чего всё началось

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости19:13

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Путину доложили об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Телеканал 360°21:03

Сечин доложил Путину об итогах встречи с Лукашенко

Политика Сегодня20:09

Путину сообщили об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Lenta.ru19:21

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефтяному вопросу

Life.ru19:53

Сечин доложил Путину о переговорах с Лукашенко

Взгляд.ру19:22

Сечин представил Путину результаты переговоров с Лукашенко по нефти

REGNUM21:07

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

РИА Новости19:13
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Общество

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236

Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
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Технология Enevate XFC-Energy позволяет существенно повысить энергетическую плотность аккумуляторов и скорость зарядки

Аккумулятор поддерживает скорость разрядки 10C (то есть, скажем, батарея емкостью 150 А·ч может разряжаться током 1500 А) Что касается скорости заряда, технология Enevate XFC-Energy обеспечивает зарядку на 75% от полной емкости всего за пять минут при скорости зарядки 10C.
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«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.
Вечерняя Казань 02:08
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

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Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми

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Общество

Евкуров поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров письменно поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин извинился перед Натальей Гулькиной за ошибку в выпуске «Сегодня вечером»

Наталья Гулькина, которая сегодня отмечает своего 56-летие, ранее обвинила Максима Галкина и Маргариту Суханкину в клевете.
Вокруг ТВ 12:59
Авто

КамАЗ показал беспилотный грузовик без кабины

«КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.
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Технологии

IBM сомневается в возможности «Росатома» создать квантовый компьютер

Россия не является конкурентом IBM в области квантовых компьютеров, по своим технологиям американская компания опережает всех в мире на десятилетие, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент IBM Арвинд Кришна.
РИА Новости вчера в 19:12
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
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Происшествия

Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию

Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.
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Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»

Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.
Газета.Ru 16:35
Армия и оружие

Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

РИА Новости 19:58
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Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

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«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы

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Vprognoze.ru 15:24
Кино

В Москве прошла премьера фильма «Калашников»

Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
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Экономика

ГД рассмотрит законы-«упрощенки» для малого бизнеса

20 февраля Госдума обсудит два правительственных законопроекта, которые во многом упростят жизнь малому бизнесу.
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Армия и оружие

Турецкие военные пошли в наступление в Идлибе

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что турецкие военные пошли в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.
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На кузбасском автовокзале зарезали мужчину

В Ленинске-Кузнецком в четверг, 20 февраля, около 14.45, был обнаружен труп мужчины.
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Китайский эксперт предположил, что коронавирус может стать хроническим

Вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь заявил, что новый тип коронавируса COVID-2019 со временем может приобрести хроническую форму болезни и существовать как эпидемиологический грипп.
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Кто круче: сравниваем лучший советский мотор с первым V12 Ferrari

Энцо Феррари любил моторы V12, но до их использования дозрел только в конце 40-х годов.
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Политика

Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету

В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету.
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Станет ли палладий новым золотом

Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
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Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком

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Под Саратовом мужчина погиб, упав в шахту лифта

Мужчина погиб в результате падения в шахту лифта, куда его затянуло тросом в городе Балаково в Саратовской области.
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В прокат выходит «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

В четверг, 20 февраля, в российский прокат выходит "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим в главной роли.
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